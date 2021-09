La junta directiva del Club Gimnàstic de Manresa preveu que el procés de conversió de l’entitat escapolada en Societat Anònima Esportiva (SAE) es completarà durant els primers mesos del 2022. Darío Riera, president de l’històric club de futbol i un dels artífexs de la transformació, assenyala que «les sensacions que tinc en l’actualitat em permeten conjecturar que podrem iniciar la fase final de la conversió el proper gener». La convocatòria d’una assemblea informativa per detallar als socis de l’entitat les diferents etapes de què consta el procés de compravenda d’accions ha d’obrir l’últim i definitiu capítol del trànsit d’un règim jurídic a l’altre.

Endreçar i forjar estructures

Els socis del Club Gimnàstic de Manresa van aprovar la conversió del club en SAE en l’assemblea celebrada el divendres, 26 de juliol del 2019, per 64 vots a favor i 13 en contra. Dos associats van votar en blanc i un sufragi es va considerar nul. Des d’aleshores, han passat quasi 26 mesos. Darío Riera exposa que «rebre el vistiplau de l’assemblea ens va permetre iniciar l’endreça de les àrees administrativa i econòmica de l’entitat per tal de complir amb tots els requisits que els organismes competents ens demanen per autoritzar el procés de conversió».

«La junta ha optat per fer un treball molt acurat per garantir que no sorgiria cap dificultat amb l’administració», prossegueix Riera. «Aquesta tasca és ingent i requereix temps. Oimés, quan la majoria de membres de la directiva tenen obligacions professionals i familiars i han d’adequar les hores que dediquen al club a les seves altres responsabilitats. A més, la crisi sanitària ha alentit el funcionament de les institucions i organismes públics, els quals encara no treballen al ritme que ho feien abans de l’esclat de la pandèmia».

La constatació que el procés s’allargaria més de l’inicialment previst va propiciar que el Club Gimnàstic de Manresa i el FC Andorra SAE subscriguessin un primer conveni de col·laboració per a la temporada 2020-21 l’estiu passat, un acord que van renovar aquest juliol per encarar el curs esportiu 2021-22.

El pacte ha comportat que un professional del FC Andorra, Roger Giribet, s’incorporés al Club Gimnàstic de Manresa en qualitat de director esportiu per «dotar-lo d’una estructura i gestió professionals en aquest àmbit». A més, l’entitat escapolada «ha incorporat a un especialista en psicologia de l’esport i ha refermat els vincles que tenia amb la FUB per oferir un adequat servei de fisioteràpia», detalla Darío Riera.

Per últim, «s’han reorganitzat i professionalitzat les àrees d’administració, màrqueting i comunicació». Tot plegat, permet afirmar al dirigent que «el club ja té l’estructura necessària per funcionar com a SAE i afrontar els reptes que el futur li plantejarà. Només falta culminar el procés de conversió».

Formar de 560 a 600 jugadors

La temporada 2021-22 el Club Gimnàstic de Manresa aplegarà «entre 560 i 600 futbolistes» que es distribuiran entre «42 o 45 equips federats. El número definitiu encara s’ha de determinar», especifica Darío Riera. Sis d’aquestes formacions seran femenines. A més de l’equip sènior que milita a Primera Divisió, l’entitat disposa «d’un juvenil, un cadet, dos infantils i un aleví femení i ha incorporat, per primera vegada, nenes a l’escoleta», explicita el president.

D’altra banda, el club escapolat recupera aquest curs l’equip sènior masculí, conjunt que jugarà al grup 2n de Quarta Catalana. L’objectiu de la formació que entrena Natxo Sobrerroca és l’ascens de categoria. Darío Riera manifesta que «el curs passat vam copsar la inquietud d’alguns jugadors que finalitzaven l’etapa formativa per continuar la seva trajectòria esportiva a l’entitat. Són joves manresans i bagencs que senten els colors, compromesos i seriosos. La junta va analitzar la possibilitat de recuperar l’equip amateur i va concloure que el projecte era viable». «A més, la iniciativa compta amb el suport del FC Andorra», emfasitza. Per últim, el Club Gimnàstic ha reactivat l’equip de veterans, formació que jugarà a la Lliga Intercomarcal. Riera considera aquest conjunt «fonamental per donar caliu a la vida quotidiana de l’entitat».

Darío Riera desmenteix que «el futur Gimnàstic de Manresa SAE desmantelli cap equip o deixi d’incidir en la formació dels joves futbolistes de Manresa i comarca. Tot el contrari. La qualitat del servei que oferim ha de millorar, sens dubte, i enlloc d’eliminar formacions la SAE en crearà, doncs un dels seus desafiaments serà ser econòmicament viable i autosuficient», conclou.