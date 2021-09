La divisió del Barça s’ha traslladat també al vestidor. El missatge no concorda entre el que diu Ronald Koeman i el que pensen els jugadors a compte de les reals aspiracions de l’equip. El comentari del tècnic al·ludint que una bona classificació a la Lliga seria «un èxit» i que en la Champions no es poden esperar «miracles» ha rebut resposta de dos dels capitans.

«No vesteixo la samarreta del Barça per quedar segon o tercer, soc aquí per lluitar per tots els títols», assegurava Gerard Piqué. El central havia obert la primera bretxa de la discòrdia en manifestar, després del Bayern (0-3), la frase «això és el que hi ha», donant a entendre que la qualitat de la plantilla era insuficient per competir amb els jugadors alemanys ni tan sols jugant a casa.

Piqué es va veure obligat a justificar la frase. «Quan vaig dir que és el que hi ha, em refereixo que tenim moltes baixes i de vegades això ens dona per al que ens dona, però lluitarem pels títols», aclaria. Koeman, a prop seu, als vestidors del Nuevo Mirandilla, continuava trobant a faltar «els set lesionats» blaugrana que podrien ser titulars. Ahir a la nit faltaven Alba, Balde, Pedri, Dembélé, Ansu Fati i Agüero.

Sergi Roberto també dissentia del seu entrenador per la rebaixa que havia efectuat de les aspiracions de l’equip aquesta temporada, després d’haver perdut Messi i Griezmann. «A mi no em val això de quedar quarts, cal lluitar la Lliga. Tenim bons jugadors i plantilla per voler guanyar la Lliga».