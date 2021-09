El Coosur Betis, rival del Baxi Manresa demà en el partit de la tercera jornada de la Lliga Endesa, va caure derrotat sense pal·liatius a la pista de l’UCAM Múrcia (88-66) i encaixa, d’aquesta manera, la primera derrota en la competició. El duel va ser dominat en tot moment pels locals, que van tenir en el duet exterior format per Isaiah Taylor i Thad McFadden, amb 23 i 18 punts, respectivament, els seus millors homes. Pels verd-i-blancs, només Todorovic va passar dels deu punts, amb un total d’11.

En els altres partits, derrota del Joventut a Santiago per 93-91 per culpa d’un bàsquet de Scrubb en l’últim segon del partit. Els 19 punts de Brodziansky, el millor dels badalonins, no van ser suficiants per aturar un coral conjunt gallec. Per la seva banda, el Reial Madrid no va tenir cap problema per apallissar el MoraBanc Andorra per 58-86, amb 15 punts i 26 de valoració per a Tavares, i el Baskonia va haver de lluitar més per desfer-se de l’Urbas Fuenlabrada (95-86) amb 23 punts d’Enoch.