L’equip juvenil del FC Barcelona, amb l’extrem dels Hostalets de Pierola Ilias Akhomakh a les seves files i jugant els noranta minuts, va caure durament derrotat per 4-0 al camp del Benfica en la segona jornada de la Youth League. Els jugadors d’Òscar López, que havien vençut el Bayern per 2-0 en el debut, va ser àmpliament superats pels portuguesos, que es van avançar abans del descans amb un gol de Resende. L’inici de la represa va ser tràgic, amb tres gols en 19 minots d’Abdour, Resende i Neto i l’expulsió del porter Astralaga. En l’altre partit, el Dinamo de Kíev es va situar líder en apallissar el Bayern per 0-4.