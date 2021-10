L’expresident del Barcelona Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva xifren en 225 milions d’euros l'impacte de la Covid-19 en els comptes del club blaugrana durant la temporada 2020-2021, segons un comunicat remès a l’Agència EFE. L’anterior mandatari qüestiona alguns dels criteris econòmics utilitzats per la due diligence que la setmana passada va presentar l’actual director general de club, Ferran Reverter, qui va qualificar de «nefasta i improvisada» la gestió de la junta anterior.

Segons Bartomeu, per determinar quina ha estat la veritable incidència de la pandèmia cal seguir les directrius d’un Reial Decret segons el qual no s’han de comptabilitzar com a deute les pèrdues que provenen de la covid. La junta sortint entén que «la formula més objectiva» per calcular aquest descens dels ingressos en la temporada 2020-21 és comparar-los amb els obtinguts en l’última temporada més propera en el temps en què no va haver-hi covid, és a dir la 2018-19.

D’una temporada a una altra, els ingressos del Camp Nou van caure en 187 milions; els comercials, 57 milions; els de mitjans de comunicació, 16 milions; i els obtinguts pel traspàs de jugadors, 70 milions. És a dir, que el Barça va deixar d’ingressar 330 milions per aquests conceptes.

La junta anterior es deté de forma més extensa en la partida de 160 milions per la deterioració de jugadors de la plantilla: «aquesta reclassificació i valoració acceptada per l’auditor, encara que atípica, és lícita, però les responsabilitats i derivades són assignades al gestor que les executa. Tant per les pèrdues com en els guanys, si es produeixen, quan es fa el traspàs». Per tot plegat, Bartomeu considera que el resultat hauria estat diferent sense la pandèmia.