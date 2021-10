La celebració de la tercera jornada de la Lliga Catalana Sènior Femenina, la màxima categoria de l'handbol català, va incloure la disputa del derbi entre els dos millors equips femenins de l'àmbit informatiu de Regió7: el Club Handbol Vilanova del Camí i el Club Handbol Martorell. Ambdues formacions han estat enquadrades, aquesta temporada, en el grup B de la Primera Fase de la competició. El duel entre martorellenques i vilanovines es va caracteritzar per la igualtat i va finalitzar en taules (26 a 26).

El Club Handbol Martorell milita per segon exercici consecutiu a la Lliga Catalana Sènior Femenina. Les jugadores de Jordi Florenza van assolir la permanència a la categoria per mèrits esportius el curs del seu debut a l'elit de l'handbol femení del país. Aquesta temporada, en el primer partit de lliga, el CH Martorell va cedir a casa contra el CH Vilamajor (26 a 28). Les errades en la passada comeses per les amfitriones durant el primer període van propiciar el 10 a 16 que registrava en el marcador al descans. A la represa, les del Baix Llobregat van minimitzar aquesta circumstància i van competir per puntuar. Els 9 gols de la vallesana Laura Delgado i un gol de penal en els últims segons del partit van sentenciar la derrota. La segona jornada tampoc va permetre a les martorellenques sumar els primers punts. L'equip groc-i-negre va cedir a la pista del CH Canovelles (35 a 29). En aquesta ocasió, la manca d'efectivitat ofensiva va determinar la derrota de les visitants.

Per la seva part, el Club Handbol Vilanova del Camí va descansar a la primera jornada i va debutar a la lliga contra el potent Fundació Handbol Sant Vicenç B, al poliesportiu de Can Tító, en partit corresponent a la segona. Les vilanovines van cedir per 20 a 28. Les jugadores del filial Carla Gómez, Laura Ridao, Marta Ridao i Sara Targa van cobrir les absències de Sandra Rodríguez (per raons personals) i Sònia Pulido (per lesió), dos dels pilars del primer equip vilanoví. Les visitants van adquirir quatre gols d'avantatge al minut 15 (4 a 8), un marge que van incrementar lleugerament al descans (9 a 14). Les amfitriones no van defallir a la represa i els 7 gols de Tània Caldera i els 5 de Mayra Magnoni van impedir una victòria visitant més àmplia.

Dissabte, després d'un primer parcial igualat (1 a 1)(minut 5), les martorellenques van adquirir un mínim avantatge de dos gols que van saber mantenir durant tot el primer període i que, de forma puntual, al minut 25, va ser de tres (11 a 8). Al descans, el marcador (12 a 10) reflectia la tònica predominant durant el primer acte. A l'inici de la represa, es va mantenir la mateixa tendència. El joc de les vilanovines no fluïa i, en conseqüència, se sentien incòmodes. Aquesta circumstància es va començar a revertir a partir del minut 40 i, a l'equador de la segona meitat, l'avantatge de les amfitriones era mínim (19 a 18). En els últims cinc minuts, les jugadores de David Díaz van imposar el seu estil i experiència i van aconseguir forçar l'empat final (26 a 26). Les locals Tània Campobadal, Nahir Sofia Skerl i Míriam Mogedas van materialitzar 5 gols cadascuna. En la formació anoienca va destacar l'encert de Mayra Magnoni, autora de 10 gols. Després d'aquesta tercera jornada, martorellenques i vilanovines ocupen el sisè i el setè lloc, respectivament, a la classificació.