Golejada i lideratge en solitari! El Sala 5 Martorell sembla un equip imparable en aquest primer tram de la competició i avui ha golejat amb contundència el castellonenc CDFS Segorbe al Pavelló Esportiu Municipal (7 a 1). La victòria dels martorellencs s'ha combinat amb la derrota del Barceloneta Futsal CE, el fins ara colíder del grup 3r de Segona Divisió B a la pista del Futsal Aliança Mataró. L'equip de Sito Rivera s'ha imposat per 4 a 0.

En conseqüència, un Sala 5 Martorell invicte que compta tots els partits de lliga que ha disputat fins ara com a victòries, assumeix el lideratge en solitari de la competició, amb 15 punts. A més, els martorellencs són el segon equip més golejador del grup amb 26 gols, conjuntament amb l'equip entrenat per Òscar Redondo, i també el segon equip menys golejat, amb 10 gols. Només la UD Ibiza Gasifred ha marcat més gols que els del Baix Llobregat (29).

Dos gols en els tres primers minuts de la confrontació han permès als jugadors de Víctor González jugar amb la certitud que tenien encarrilada la victòria la resta del partit. Un gol en pròpia porteria del visitant Pol García i un del golejador Fouad El Amrani ho han propiciat. El marcador no s'ha tornat a moure en el decurs del primer acte i en els primers minuts de la represa. Finalment, el 3 a 0 materialitzat per Joan Rusines ha desfermat l'anhel ofensiu dels amfitrions que ja no s'han aturat fins certificar la golejada final.

Fitxa tècnica.

Sala 5 Martorell. Sergio Arriero (p), Abdelmalik Akarkach, Lahbib El Khoulati Husse, Mario Silva i Ramón Sánchez -equip inicial-, Pau Albacete, Joan Rusines Rusi, Fouad El Amrani, Oussama Chefraou, Pavel Pérez i Imad Ruiz (p).

CDFS Segorbe. Marcos Matallín (p), Alejandro Aguilar, Alejandro Moral, Pablo García i Pau Bellés -equip inicial-, Jesús Hernández, Pol García, Óscar Maeso, Daniel Palomar i Iván Bolos (p).

Àrbitres. Jordi Rodríguez Molina i David Sagrera Navarro.

Gols. 1-0 Pol García (en pròpia porteria) min 1, 2-0 Fouad El Amrani min 3, 3-0 Joan Rusines Rusi min 28, 4-0 Pavel Pérez min 29, 5-0 Abdelmalik Akarkach min 33, 5-1 Jesús Hernández min 34, 6-1 Pau Albacete min 35 i 7-1 Pavel Pérez min 37.