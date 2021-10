Els gimnastes espanyols Joel Plata i Néstor Abad ocupen la cinquena i la setena posició, respectivament, després de la primera jornada de la ronda classificatòria del Mundial d'artistica que se celebra aquesta setmana a la localitat japonesa de Kitakyushu, a la prefectura de Fukuoka. Per la seva part, el manresà Thierno Boubacar Diallo va competir ahir en els aparells de cavall amb arcs i anelles i va finalitzar la participació en el seu tercer Campionat del Món perquè ja no es pot classificar per cap final, un objectiu que, d'altra banda, tampoc figurava en els seus plans a causa de la seva joventut i la gran competència que hi ha.

Gairebé tres mesos després de participar en els Jocs de Tòquio, la gimnàstica estatal afronta el Mundial sense la seva gran estrella, Rayderley Zapata, plata en la final de terra de la gran efemèride estiuenca. Una competició que per al manresà Diallo, del club Egiba, culmina una temporada fantàstica en la que ha complert el somni de participar en una cita olímpica.

Diallo, que el mes vinent complirà 21 anys, és un dels joves valors del panorama estatal i en aquest Mundial només ha disputat dos aparells. En cavall amb arcs va finalitzar ahir 14è, amb 13.033, i en anelles va ser 17è, amb 12.386. Demà dimecres, aquests rànquings baixaran perquè entraran en escena els representants de països com el Japó, els Estats Units, la Gran Bretanya i Corea del Sud, entre d'altres.

El liderat provisonal de la fase que classificarà 24 gimnastes per la final individual és pel xinès Zhang Boheng, subcampiò als recents campionats nacionals del seu país, amb 87.897 punts. Rera seu hi ha el seu compatriota Shi Cong (83.898), l'ucraïnès Ilia Kovtun (83.565) i l'hongarès Meszaros Krisztofer (82.632). Joel Plata és 5è amb 81.898 punts i amb el terra com el seu millor aparell (14.133). Néstor Abad també va oferir la seva millor actuació en aquesta especialitat (14.233), i va sumar un total de 80.498 punts.

Per la seva part, Nicolau Mir va sobresortir en salt, on va ser 5è amb 14.066, i paral·leles, 7è amb 14.466.

La segona jornada de la ronda classificatòria decidirà aquest dimecres els noms dels 24 finalistes del concurs individual i els 8 de les finals de cada aparell.