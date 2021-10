El públic torna, però el Barça no se sap si va o ve o se n’ha anat per una llarga temporada. En la millor entrada al Camp Nou de l’últim any i mig, el Madrid no ha necessitat ni l’efectivitat de Benzema, ni la màgia de Vinicius ni una exhibició de Courtois sota els pals. N'ha tingut prou contenint els atacs sense massa idees del conjunt de Koeman i amb un contracop veloç que ha culminat Alaba per endur-se els tres punts. I amb una clamorosa errada de Dest amb la porteria buida.

El Barça no guanya un equip gran ni per casualitat. I això que hs fet mèrits per no caure davant d’un Madrid que tampoc viu el seu millor moment però no es passa el dia queixant-se del que hi ha i es refia del talent i l’experiència de veterans com Courtois, Modrid, Kroos i Benzama.

Els blaugrana han aparegut sobre el camp amb una bona actitud i Ansu i Gavi de titulars. Un 4-3-3 amb Dest novament a l’extrem, en el que és per ara l’últim invent de Koeman, que ha servit per pressionar i no deixar maniobrar el Madrid. Però ni Memphis partint des de l’esquerra ni Ansu de 9 han inquietat Courtois i el domini de la pilota era infructuós. Vinicius, en guanyar-li l’esquena a Mingueza, al minut 12, ha assenyalat una de les febleses locals. I uns instants després, ha exhibit les seves: reclamar penal després de llençar-se descaradament a la piscina.

Serginho Dest és un jugador irregular que ha alternat bones actuacions amb altres realment desconcertants. Avui hauria pogut escriure el seu nom a la història del Clàssic, però se li ha fet de nit quan Memphis ha centrat des d’un extrem de l’àrea i Ansu ha deixat que la pilota li arribés a ell, que estava estranyament sol i amb tot a favor per obrir el marcador. Però ha enviat l’esfèrica per sobre del travesser mentre ell i 86 mil persones més s'han posat les mans al cap.

Set minuts més tard, un Memphis que no ha tingut la seva millor tarda -igual que un Ansu inoperant i molt ben tapat en tot moment- ha perdut la bola a la frontal de l’àrea i Alaba l'ha enviat a Vinicius, que s'ha desfet de Mingueza, massa tou, l'ha llançat cap a Rodrygo i, aquest, l'ha tornat al carril esquerre per on pujava el mateix Alaba. Mingueza i el davanter neerlandès causant de l’errada s’ho miraven a distància i el defensa austríac batia Ter Stegen amb un xut creuat.

Sense pólvora

La solució Piqué tampoc ha servit perquè ben poc després del gol blanc, el central ha rematat un córner de cap, però la pilota ha sortit fregant el pal. Koeman ha plantejat el segon temps amb Coutinho per darrere de la dupla atacant, però el brasiler s'ha apagat cada vegada que té una oportunitat. Avui ha tocat molt la pilota, però sempre alentint el joc i gairebé mai millorant la jugada. El bagatge ofensiu del Barça no ha registrat cap altra ocasió de mèrit, només un xut d’Ansu dins de l’àrea que ha aturat Courtois sense problemes.

Un Madrid lent que s'ha limitat a gestionar el contraatac hauria pogut sentenciar en una gran assistència de Modric que Benzema ha rematat al cos de Ter Stegen. I no ho ha fet fins al temps de descompte: Asensio ha arribat fins a la línia de fons sense gaire oposició i el porter alemanya Stegen ha aturat el xut, però el refús l'ha caçat Lucas anticipant-se a Eric. Amb l’equip ja rendit, a darrera hora, Dest ha centrat i el Kun, en posició de 9, ha marcat el seu primer gol de blaugrana. El Barça ha encaixat una dolorosa derrota el dia que el Camp Nou ha tornat a ser el Camp Nou.