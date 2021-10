L'entrenador del CE Manresa Ferran Costa és un dels tres aspirants al premi al millor entrenador de la temporada passada en el grup 5 de Tercera Divisió, un guardó atorgat pel prestigiós portal Golsmedia, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Costa comparteix nominació amb Andrés González, del Santfeliuenc, i Toni Carrillo, del Cerdanyola. Els guardons s'entregaran el proper 22 de novembre en un acte a Las Rozas. Els vots són emesos per tècnics, aficionats i periodistes especialitzats. El preparador del club manresà ha agraït la nominació a través de les xarxes socials.

Contento y agradecido por el reconocimiento a nuestro trabajo como cuerpo técnico y a la implicación de nuestros futbolistas @cemanresa1906 . Un honor compartir nominación con dos históricos del futbol catalán @ToniCarrilloR @AndresGlez72 @GolsmediaCat https://t.co/HACbe33rMl — Ferran Costa (@ferrancosta1) 26 de octubre de 2021

El CE Manresa va estar lluitant gairebé fins l'últim partit per jugar les fases d'ascens a Segona RFEF. De fet, va reclamar ser-hi inclòs per la vinculació de filial entre el Vilafranca i el Lleida Esportiu, però la seva reclamació no va obtenir resultat. Durant tot el curs, l'equip de Ferran Costa va destacar per un joc propositiu i de domini de la possessió de la pilota que va deixar empremta, malgrat que segurament la falta d'efectivitat rematadora el va privar de metes més altes. Enguany, l'equip ocupa la vuitena posició en el grup 5 de Tercera RFEF.