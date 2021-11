En els Campionats de Catalunya de tardor d'atletisme, disputats a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona, un atleta del Club Atlètic Igualada-Petromiralles va oferir el gest més esportiu. Va ser Hamza Zeroual, en la prova dels 1.500 metres obstacles.

Abans d'afrontar l'última recta era tercer i va veure com, just a davant, l'atleta del Canovelles Nil Garcia ensopegava en l'últim obstacle. No només es va aturar a ajudar-lo a aixecar-se, sinó que el va acompanyar fins a la línia de meta i el va deixar quedar davant d'ell. Garcia va ser segon i Zeroual, tercer, tots dos amb medalla.