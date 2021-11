El primer Barça de Xavi va començar amb molt bones intencions, un joc fluid i poca pólvora i va acabar demanant l’hora davant d’un Espanyol que no va comparèixer a la primera part i lamentarà durant molt temps les ocasions fallades en el tram final. Això i el penal dubtós amb què es va decidir un derbi (1-0) que un jove de 17 anys dels Hostalets de Pierola no oblidarà mai: Ilias Akhomach, una de les perles de la Masia –que es va formar al futbol base blaugrana, va passar pel Gimnàstic de Manresa i va retornar al planter culer– va ser titular i va actuar fins a la mitja part, quan va ser substituït per l’hàbil extrem Abde.

Possessió de la pilota, pressió alta i control del partit. Xavi no va decebre i el Barça va començar amb la voluntat de dominar la situació. La titularitat d’Ilias va fer passar Gavi a l’esquerra i De Jong i Nico van actuar com a interiors amb vocació ofensiva irrompent des de la segona línia.

Però al Barça, que té la infermeria plena de davanters (Ansu, Dembelé, Braithwaite i Agüero), li falta gol. En el primer temps, només Memphis i Busquets van inquietar Diego López, mentre que l’Espanyol va tenir una gran oportunitat al final del període quan un xut de Raúl de Tomas, que es va desfer fàcilment de Mingueza, el va desviar Piqué.

El segon temps va començar amb una acció de la qual se’n parlarà durant anys. Cabrera es va llançar a terra i va tocar Memphis. Del Cerro Grande va xiular penal però el debat està servit. Memphis va transformar i va obligar els de Vicente Moreno a sortir de la cova.

El Barça va perdre el control de la situació i l’Espanyol va flirtejar amb l’empat. RDT va xutar a prop del pal escapolint-se de Piqué i Mingueza i va rematar a la fusta tant en una falta com en una rematada de cap. I Dimata va fallar, sol davant Ter Stegen, amb el cap, una ocasió en què era més fàcil marcar que enviar la pilota fora. Dimarts arriba el Benfica i el Barça necessita millorar. I no pas poc.