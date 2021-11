Els àrbitres valencians i el nefast inici de partit de Covisa Manresa (4-0 al minut 4) van propiciar la derrota dels bagencs a Eivissa. El primer xut local va implicar la primera errada visitant i el primer gol. I, moments després, una agressió de Mendi a Lavado no sancionada va provocar un aldarull en el qual va ser expulsat Asís de forma injusta ja que el marroquí en cap moment va agredir el jugador local. Amb superioritat, els locals van fer tres gols més.

Els manresans no van llançar la tovallola i, en dues accions d’estratègia, van reduir el desavantatge (4-3). Prop del descans, però, l’equip va tornar a perdre els papers (6-3). En la represa, un contracop va fer pujar el 7-4. Faltaven 13 minuts per al final i Pau Machado va ordenar joc de cinc amb porter jugador. Faltava molt partit i el nou sistema era de molt risc però Terri va fer el quart. Covisa va insistir, i el porter Polpi va fer dos gols consecutius de quaranta metres a porta buida. D’aquí fins al final, un gol més per a cada equip.