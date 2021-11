Karim Benzema, jugador del Reial Madrid, ha estat declarat culpable aquest dimecres de ser còmplice en l’intent de xantatge al seu excompany de la selecció Mathieu Valbuena amb un vídeo sexual. La pena que se li ha imposat és d’un any de presó, que no haurà de complir, i una multa de 75.000 euros.

El Tribunal de Versalles ha considerat que la conversa que el davanter francès del Reial Madrid va mantenir amb Valbuena durant la qual el va intentar convèncer de que es posés en contacte amb els xantatgistes constitueix una intervenció «deliberada» perquè l'aleshores futbolista del Lió pagués per evitar que el vídeo fos difós.

Per què es jutjava Benzema?

Benzema estava acusat, juntament amb quatre persones més, d’un delicte de complicitat en el xantatge al seu compatriota Mathieu Valbuena amb un vídeo sexual. El davanter blanc assegurava que és innocent i que tan sols es va limitar a donar a Valbuena un consell d’amic. S’exposava a una pena de fins a cinc anys de presó i a una multa de 75.000 euros si era declarat culpable.

Com es va gestar el xantatge denunciat?

El cas va començar l’estiu del 2014, quan Axel Angot, un tècnic a qui Valbuena va demanar ajuda a través del mòbil, va aconseguir un vídeo de contingut sexual en el qual apareixia aquest jugador amb la seva parella. Segons l’acusació, Angot i el seu amic Mustapha Zouaoui van contactar amb Valbuena el juny del 2015 per exigir-li diners a canvi de no difondre les imatges. El jugador, no obstant, es va negar a pagar i va posar els fets en coneixement de la policia.

Llavors, el presumptes xantatgistes van contactar amb un altre jugador, Djibril Cissé, perquè convencés Valbuena que havia de pagar. Com que no van tenir èxit, van acudir a Karim Zenati, amic d’infància de Benzema, per obtenir la mediació del madridista. El 5 d’octubre del 2015, durant una concentració de la selecció francesa, el futbolista del Reial Madrid va anar a l’habitació de Valbuena i li va recomanar fer el pagament per evitar-se problemes, un fet que l’acusació entén com una mesura de pressió i que va acabar comportant el seu processament.

Quines conseqüències ha tingut el processament per a Benzema?

La investigació contra Benzema ha afectat la seva carrera esportiva, sobretot per la decisió de Didier Deschamps, seleccionador nacional francès, de prescindir del davanter del Reial Madrid durant més de cinc anys, des de finals del 2015 fins aquest any. Durant l’absència del jugador, la selecció francesa es va proclamar campiona en el Mundial del 2018, disputat a Rússia. El tècnic, que el va repescar per a l’Eurocopa passada, sempre ha insistit públicament a desvincular la seva decisió del cas, tot i que el futbolista va desaparèixer de les seves llistes després de l’esclat de l’escàndol.