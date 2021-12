El Baxi Manresa engega la campanya «1 joguina per 1 entrada» amb la qual convida els aficionats a veure un partit a canvi d’una joguina nova. Aquesta no pot ser bèl·lica ni sexista i s’ha de lliurar a les oficines del club, i la Creu Roja les farà arribar a infants de famílies amb pocs recursos. Qui aporti una joguina podrà triar entre una entrada per al Baxi-Hapoel de la Champions (dimecres 22 de desembre, 20.30 h) o una per el Baxi-Obradoiro de la Lliga Endesa (dimecres, 29 de desembre, 19 h).