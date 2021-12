L'extrem dretà Biel Rodríguez Pérez (Súria, 21 d'octubre de 1998) s'ha convertit avui en nou davanter del primer equip del CE Manresa, procedent del CF Igualada. L'entitat manresana ofereix al bagenc, de 23 anys i fill de l'exjugador blanc-i-vermell de finals dels anys vuitanta Rafa Rodríguez, la possibilitat de rellançar la seva prometedora trajectòria i de fer una aportació decisiva a la consecució dels ambiciosos objectius del conjunt blanc-i-vermell.

Biel Rodríguez Pérez, a qui no hauríem de confondre amb un altre membre de la plantilla manresana, el també davanter de 19 anys Biel Rodríguez Arnaus, va completar una excel.lent temporada 2019-20 a Tercera Divisió amb el CE Manresa. La seva capacitat per desbordar les defenses dels oponents com a extrem i per efectuar precises centrades va propiciar el seu fitxatge pel filial d'un equip que aleshores militava a Primera Divisió, la SD Osca. El bagenc va contribuir el curs passat a l'ascens dels blaugrana a la Segona Divisiò RFEF, però el club aragonès no va donar continuïtat al surienc. Desprès de jugar una eliminatòria prèvia de la UEFA Conference League amb l 'andorrana UE Sant Julià de Lòria, aquest darrer juliol, i de no reeixir la possibilitat de reincorporar-se al CE Manresa, Biel Rodríguez Pérez va fitxar pel CF Igualada (Primera Catalana).

El bagenc ha estat titular en set dels vuit partits jugats per l'equip anoienc, però el seu rendiment ha estat decebedor. El seu llenguatge gestual evidenciava la seva tristesa per haver constatat que s'esvaïa la seva primera oportunitat d'accedir al somni del professionalisme i les seves prestacions ofensives han estat intranscendents.

La direcció esportiva del CE Manresa espera que la seva incorporació a l'equip marqui un punt d'inflexió i sigui l'estímul que necessita el jugador per tornar a palesar el seu potencial futbolìstic. Sens dubte, les prestacions d'un Biel Rodríguez Pérez il.lusionat i ambiciós dotarien l'atac blanc-i-vermell d'un nou factor de desequilibri i permetrien al jugador optar a tenir una segona oportunitat a l'avantsala de l'elit. Precisament, el fet que el futbolista sigui bagenc ha estat fonamental per tal que la junta directiva blanc-i-vermella donés el vistiplau al seu fitxatge.

El mig centre Juli Serrano fitxa per l'EC Granollers

D'altra banda, el mig centre organitzatiu sabadellenc Juli Serrano, que es va desvincular del CE Manresa dues setmanes enrere, en establir la seva nova residència a la Garriga, ha fitxat per l'EC Granollers, proper riival dels blanc-i-vermells a l'estadi del Congost (diumenge, 12 de desembre). El conjunt vallesà ha reincorporat a l'exentrenador blanc-i-vermell José Manuel Solivelles i està reestructurant a fons la seva plantilla per sortir de la zona de descens a Primera Catalana.