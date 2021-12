La finca de les Comes va rebre la tercera edició de l’E-Bike Challenge, un esdeveniment de bicicletes elèctriques de muntanya que va reunir més de cent participants, entre ells els dakarians Carles Checa, Moi Torrallardona i el cuiner Nandu Jubany.

En la categoria de Màster E-Bike masculí, el triomf va ser per a Xavi Roca, davant d’Aleix Moreno, Carlos Maya, Ramon Bono i Jordi Llutart, i en la prova femenina, per a Alba Malagón, que va superar Alexia Boet i Carla Valencia. En Màster Open, la victòria va ser per a Àxel Jiménez i en la competició femenina va guanyar Txell Giménez.