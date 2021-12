El Cardona va quedar a un pas de donar la sorpresa de la jornada en estar a punt d’aconseguir l’empat contra el Puig-reig, el líder de la competició. Els locals van sortir al terreny de joc sense por del rival que tenien al davant, proposant el seu característic estil de joc i sortint a guanyar. El Puig-reig va gestionar molt bé els primers atacs del rival i va ser molt pacient per buscar la seva oportunitat i apoderar-se del control del partit. Una primera part molt igualada acabava sense un clar dominador, amb dos equips molt segurs en tasques defensives. A l’inici de la segona part el cansament passava factura al Cardona i el Puig-reig ho va aprofitar per posar-se davant en el marcador. Al minut 52 Asensio feia el primer gol del partit, després de batre Sánchez en rebre una gran passada a l’espai. Minuts després Pons posava el 0-2 que donava la tranquil·litat al líder. Una tranquil·litat que només va ser momentània, ja que els locals van reaccionar ràpidament per fer l’1 a 2 i entrar de nous dins el partit. Lorca executava un potent tir que entrava de forma rasa al costat del pal i donava esperances al Cardona. Després d’uns minuts amb ocasions i incertesa, el Puig-reig va alentir el ritme del partit a través del joc de possessió fins que l’àrbitre assenyalava el final del duel.