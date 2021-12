Pretemporada a Sevilla, mitja campanya al Barça i la segona meitat al Cadis. Aquest és el periple que culminaria Luuk de Jong aquest curs. El Barça i el Cadis han pactat la cessió del davanter neerlandès, de 31 anys, i només falta el sí definitiu del futbolista. El Sevilla, que té els drets federatius de De Jong, ha aprovat aquesta cessió: després de deixar-li al club blaugrana l’últim dia del mercat, a petició de Ronald Koeman per compensar la baixa d’Antoine Griezmann, accepta que vagi al Cadis. No té cap interès a repescar-lo.

El Cadis, amb 15 gols, és el segon equip menys golejador de la Lliga, igual que l’Alabès, i amb tres menys que el Getafe (12). Està en posicions de descens (és el penúltim de la taula) i només podrà sortir de la cua amb gols. Sempre que mostri una actitud més ambiciosa al camp. De Jong només n’ha fet un en la seva curta estada al Barça: al Llevant al setembre.

Tot just 12 aparicions s’han registrat del nou més pur que tenia el Barça, que només ha sigut titular un cop amb Xavi. Va ser contra l’Osasuna, amb Dembélé i Abde. Eren els tres únics davanters sans de la plantilla. Va aparèixer també en els últims instants contra el Betis i el Sevilla per buscar una desesperada millora del resultat que no va arribar.

El decebedor rendiment de De Jong i el necessari estalvi de la seva fitxa en la remodelació de la plantilla que ha emprès el Barça ha fet que Mateu Alemany, el director esportiu, li busqués un destí. El Cadis ofereix la redempció a un golejador en hores baixes.