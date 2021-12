L’ACB va anunciar ahir que el partit que havien de disputar el proper dimecres, 29 de desembre, el Lenovo Tenerife i el València, corresponent a la 15a jornada de la Lliga Endesa, s’ajorna i haurà de passar a un altre dia. El motiu són els casos de positiu de coronavirus que han afectat el conjunt canari, que va jugar partit de la Lliga de Campions dimarts a Sàsser però que, en tornar, ja va haver d’informar de la situació.

Precisament, el rival del Lenovo en el partit, el València, acaba de sortir del seu propi brot de coronavirus que va provocar que dijous a la nit hagués de recuperar un partit ajornat, contra l’Obradoiro, que va acabar guanyant per 91-71. Els gallecs també han vist com la seva visita a Manresa es va haver d’ajornar 24 hores i, en prinicipi, haurà de jugar el dia 30 pels casos de covid del Baxi.

El partit de Tenerife s’afegeix al Joventut-Reial Madrid, previst per al proper dilluns i que ja es va ajornar per la situació en el club blanc, que ja va afrontar amb moltes baixes el seu duel de l’Eurolliga davant del CSKA de Moscou al qual, malgrat tot, va acabar vencent per 71-65. Tot aquest reguitzell d’ajornaments, i els que poden venir, fan pensar molt seriosament en si serà viable acabar la primera volta de la lliga el proper dia 9, el fixat per conèixer els vuit equips que es classificaran per a la Copa del Rei del febrer a Granada, o caldrà una moratòria.