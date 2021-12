El copilot navassenc de vehicles clàssics en aquest Dakar Joan Manel González Pedregà liderarà durant la cursa el primer equip que s’ha cardioprotegit i que, no només pot salvar-se a ell mateix en cas d’un problema coronari, sinó que també pot salvar els altres.

D’aquesta manera, s’ha unit a RescueBike, que es dedica al servei d’emergència, rescat i formació en primers auxilis, i a Reanima, que pertany al grup Mutuacat i que distribueix desfibril·ladors i ofereix formació sobre emergències sanitàries.

Així, el Dakar ja disposa de grans professionals i recursos sanitaris en cas d’emergències, però avançar-se a la seva arribada i iniciar la reanimació col·locant un desfibril·lador pot marcar la frontera entre l’èxit del salvament o el fracàs.

Així, el personal de RescueBike ha fet la formació sanitària del personal de l’equip. Els ha ensenyat com identificar l’aturada cardiorespiratòria, tractar una persona inconscient que no respira i com iniciar les compressions toràciques de manera reeixida fins a l’arribada del desfibril·lador. Reanima, per la seva banda, ha cedit diferents unitats per ubicar als vehicles. Aquestes, a més, estan programades perquè no se’n pugui fer un mal ús. D’aquesta manera, els diferents equips del Pedregà Team estaran a punt en cas que s’hagi d’entrar en acció en cursa.