El tècnic del Cadí la Seu, Bernat Canut, ja va avisar en la prèvia que el seu equip no arribava en la millor forma en la lluita contra el líder i es va demostrar. Les urgellenques van plantar cara durant els primers cinc minuts, però un parcial terrible de 21-0 les va deixar KO en el primer partit en què no han tingut opcions fins al finald de tota la temporada.

El partit no va començar malament per a les urgellenques. Bernat Canut va deixar totes les jugadores altes a la banqueta d’inici i va apostar per un equip mòbil, amb Irati Etxarri de quatre i Strautmane de cinc. I va semblar funcionar, ja que una bona arrencada del triumvirat format per Laia Raventós, la mencionada Etxarri i Mikayla Pivec van permetre a les blanc-i-blaves adquirir una diferència favorable de quatre punts (11-15).

Però aleshores es va entrar en el forat negre. Els relleus de tots dos equips van provocar que el Perfumerías es trobés tan còmode que va clavar un parcial de 13-0 per acabar el primer període (24-15) que va seguir amb un 8-0 per arrencar el segon. En total, un 21-0 i un resultat de 32-15 que ja va marcar la resta del partit.

El Cadí va marxar setze punts a sota al descans i en la segona va fer el possible per mantenir l’orgull. Bon partit de Raventós en el tir i la direcció i un resultat final que, tot i ser dur, no aparta el Cadí de la lluita per ser cap de sèrie en la propera Copa de la Reina.