El Barça ha arribat als vuitens de final de la Copa del Rei després d’haver de patir molt contra un Linares que, no només s'ha defensat, sinó que li ha creat molt perill i s'ha avançat. L’entrada del díscol Dembéle ha revolucionat el seu equip, que ha tingut força fortuna en algunes accions.

Els blaugrana han sortit dominant el partit, amb tres centrals i el debut de Dani Alves com a carriler dret en el seu redebut de blaugrana. Ha estat a punt d’avançar-se el conjunt de Xavi a pilota parada, amb una rematada de cap d’Araujo en un córner. Després ha estat l’anoienc Ilias qui s'ha quedat davant del porter, però ha estat obstaculitzat abans de rematar.

Tot semblava controlat, però una acció per la dreta de Fran Carnicer ha acabat amb una centrada, una desatenció entre Eric i Migueza i la rematada tot sol d’Hugo Díaz a gol. El Barça ha semblat reaccionar bé, amb una centrada d’Ilias que no ha trobat rematador i un xut a fora de Nico, però com sempre no trobava idees en atac. A més, en una contra el central Josema ha aconseguit travessar el camp i ha rematat a fora després d’una combinació amb Sanchidrián. Riqui Puig hauria pogut empatar en una centrada de Nico i ha passat el mateix amb un xut d’Eric Garcia i en una centrada d’Alves en què no hi ha arribat Jordi Alba.

Tres variacions de cop

A la mitja part, Xavi ha fet entrar Dembélé, Piqué per un lesionat Araujo, i Frenkie de Jong. El francès ha estat qui va capitalitzar els atacs, tot i que l’equip semblava més desordenat. L’empat ha arribat, precisament, en una acció seva cap a l’interior i un xut que s'ha empassat el porter Razak.

Els següents minuts han estat decisius, perquè primer el col·legiat ha invalidat un gol als andalusos per un fora de joc posicional d’Hugo Díaz i, tot seguit, en la transició, Nico ha assistit cap a Jutglà qui, en una acció de mèrit, ha retallat cap a dins i ha aconseguit el gol de la victòria.

Semblava que el més complicat estava fet, però encara faltava molt. Frenkie de Jong s'ha lesionat i el Linares hauria pogut empatar amb un xut llunyà de Carracedo que s'ha estavellat a la creueta d’un Neto que aquest dimecres no ha comparegut a Linarejos.

El Barça no semblava tenir dominat el partit, però encara hauria pogut anotar el tercer, en una internada d’Alba a la qual no ha arribat Alves i, sobretot, amb una acció de mateix lateral esquerre que Álvaro Sanz ha enviat a fora. L’1-2 deixava aire als locals, que han acabat enviant pilotes a l’olla i caient amb molt orgull.