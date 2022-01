El Toyota de l’equip Overdrive conduït per l’argentí Lucio Álvarez i copilotat per l’igualadí Armand Monleón va tornar a pujar ahir a la tercera posició de la classificació de cotxes del Dakar, després d’una etapa en què tothom va haver de competir menys a causa d’una neutralització provocada per una tempesta de sorra. Álvarez i Monleón només van ser vençuts ahir, i per poca distància, pel sud-africà Lategan, que va entrar amb una porta oberta a la meta i que va superar el francès Loeb, que es manté segon.

De fet, el nou cops campió del món de ral·lis i el líder i màxim favorit de la prova, el qatarià Nàsser al-Attiyah, són els únics que ara mateix es troben davant del tàndem Álvarez-Monleón. El pilot argentí, cinquè el 2012 i que ara feia quatre anys que no anava al Dakar, està mostrant-se molt segur i no està cometent errades. Ahir, precisament, Monleón explicava a TV3 que Álvarez «té una manera de conduir molt fina i això provoca que cuidem molt la mecànica i arribem bé als trams finals de les etapes. Estem seguint al peu de la lletra totes les indicacions que calen i de moment ens està anant bé». L’anoienc debuta com a copilot de cotxes, però abans ja va participar en motos i també com a acompanyant de Gerard Farrés en buguis. Aquesta experència prèvia l’està mostrant ara. Ahir, per exemple, en arribar Lucio Álvarez explicava que «la joranda d’avui era molt complicada quant a navegació i l’Armand l’ha resolta molt bé». De moment, disposen de 3 minuts 31 segons de diferència respecte dels quarts, que són els seus companys d’equip Al-Rajhi i Orr. Encara en cotxes, Nani Roma i Àlex Haro van poder reparar a temps el Prodrive després de l’accident de dimecres i, amb la sanció corresponent, es van reincorporar a la prova. S’espera que després de la jornada de descans de dissabte ho faci Carles Checa, que va bolcar l’Optimus dimarts i que espera unes peces per poder continuar. Per la seva banda, Isidre Esteve es consolida entre els trenta primers i ara és 27è. Ahir va haver de solventar els problemes que li plantejava el trànsit dens determinat per l’ordre de sortida. En buguis, Gerard Farrés es va aprofitar de la sanció de dos minuts a Goczal i Gospodarczyk per ascendir de nou al tercer lloc, que sembla que és el que té a l’abast, ja que els dos primers estan molt destacats. En motos, ahir va guanyar l’expilot de MotoGP Danilo Petrucci i Marc Calmet va recuperar cinc places a la general.