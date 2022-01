El Govern australià considera que pot expulsar Novak Djokovic del país tot i que el dictamen del jutge de Melbourne, que s’hauria de conèixer aquest dilluns, sigui favorable al número u del tennis mundial, que continua retingut en un hotel després que es cancel·lés el seu visat d’entrada a Austràlia al no estar vacunat contra la covid-19.

Segons recull la premsa local de Melbourne, els advocats del jugador defensen que va passar la covid al desembre, després de donar positiu en una PCR. Per aquesta raó, a l’haver-se infectat amb el virus en els últims sis mesos, Djokovic estaria dispensat de la vacuna per poder disputar l’Open d’Austràlia, el primer Grand Slam de la temporada, que comença el dia 17.

No obstant, en informacions que publica el diari local ‘The Age’, la legislació va canviar a finals de desembre i el fet d’haver emmalaltit en els últims mesos ja no és vàlid per entrar al país sense estar immunitzat.

Per aquesta raó, aquest dilluns Djokovic podria ser expulsat d’Austràlia. El jugador segueix en un hotel de Melbourne. No té permès abandonar l’establiment. La seva mare va denunciar ahir a Sèrbia que el seu fill no veu l’exterior des de l’habitació i que només li permeten dinar i sopar, mentre se li nega el dret d’esmorzar.