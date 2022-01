El Reial Madrid va guanyar ahir la final de la Supercopa en derrotar l’Athletic Club per 2-0, amb un gol de Modric a la primera part i un altre de Benzema en transformar un penal a l’inici de la segona. L’equip d’Ancelotti va ser clarament superior al de Marcelino, que no va tenir grans ocasions fins al darrer tram del matx, inclòs un penal que va executar Raúl García i Courtois va aturar amb el peu.

Els bilbaïns eren els defensors del títol i van protagonitzar una formidable remuntada a la semifinal contra l’Atlètic, però ahir, al King Fahd Stadium de Riad (Aràbia Saudita), es van veure superats per un Madrid més precís en la circulació de la pilota. L’Athletic no va poder pressionar els blancs, que al minut 38 es van avançar amb un gran xut de Modric. En el 52, Yerai va tocar una pilota amb el braç i l’àrbitre va xiular penal després de consultar el VAR. Tot i que va endevinar la trajectòria del xut de Benzema, Unai no va poder aturar la pilota i el 2-0 ja va ser inamobible.

El Betis d’Èdgar bat el Sevilla

La represa a porta tancada al Villamarín del partit de vuitens de final de la Copa del Rei entre el Betis i el Sevilla, que dissabte va quedar suspès pel llançament d’un tros de pal de plàstic al cap del sevillista Joan Jordán, va deparar ahir a la tarda un gol de Canales que va deixar el marcador final en 2-1 a favor dels verd-i-blancs. En l’onze titular del Betis hi va jugar el defensa central Èdgar González, fill del sallentí Lluís González, un davanter que els anys 90 va jugar a Primera Divisió amb l’Espanyol i el Mèrida.