En el moment més complex de la temporada, en els vuit dies que l’equip ha hagut d’entomar el repte de tres confrontacions transcendents amb només 13 jugadors del primer equip, i això gràcies a la determinació de segellar els fitxatges dels laterals Salva i Víctor Rodríguez i del central Antonio Pelegrín, el Centre d’Esports Manresa ha palesat el seu caràcter competitiu, ha mostrat la seva millor versió futbolística i ha sumat tres triomfs consecutius que l’afermen a la tercera posició de la classificació. Sens dubte, ens trobem davant de la confirmació de l’autèntic potencial de l’equip blanc-i-vermell. No endebades, ahir, els jugadors de Ferran Costa es van imposar al terreny de joc de la UE Sants (0 a 1). L’equip sembla haver adquirit l’hàbit de vèncer.

Els manresans van voler honorar el nou de l’estadi on jugaven, el Camp de l’Energia, i van iniciar el partit endollats i amb una inequívoca vocació ofensiva. L’interior de Tiana Pau Darbra, indeturable com a enllaç per darrere del davanter de referència de l’equip, va servir la primera assistència de la vesprada al sempre elèctric Noah i Oriol Antonell va impedir que el davanter d’origen ghanès incrementés el seu bagatge golejador com a blanc-i-vermell (min 4). Putxi configurava el duet de mig centres amb Marc Cuello, mentre Uri Pérez es reubicava a la posició de lateral esquerre. La primera ocasió dels manresans no va fructificar, però la segona va decidir el resultat de la confrontació. Javi López va oferir un servei sublim a Biel Rodríguez Pérez i el surienc no va desaprofitar l’oportunitat de rematar a gol a boca de canó (min 16).

Els santsencs van reaccionar i Òscar Pulido es va haver de lluir per conjurar un perillós contracop dels amfitrions (min 23). Quatre minuts després, Pau Darbra va reclamar la supremacia a l’hora d’assistir i va propiciar una enverinada rematada de cap de Javi López des de la frontal de l’àrea de gol que Oriol Antonell va encertar a desviar a servei de cantonada. Ja en el tram final del primer període, Guillermo Torres va malbaratar una excel·lent opció per empatar (min 35) i Pau Darbra va estar a punt de sorprendre el porter local amb una inesperada i enverinada rematada llunyana (min 38).

L’expulsió amb targeta vermella directa de Javi López als deu minuts de la represa va multiplicar la dificultat del repte. Ferran Costa va refer l’estructura de l’equip i els blanc-i-vermells es van aplicar a conjurar les reiterades envestides ofensives dels amfitrions. Els jugadors de Tito Lossio es van abocar a un atac continu i sense concessions que va obligar els manresans a suar de valent, amb Òscar Pulido com a baluard inexpugnable. Les millors ocasions dels santsencs van ser una rematada a porteria buida des de la frontal de l’àrea de gol d’un davanter local (min 77) i un xut al travesser d’Antonio J. Badia (min 90). L’àrbitre va decretar nou minuts de temps de recuperació. Una circumstància que va afegir èpica a la victòria manresana.