Repeteixen de fa quatre anys a Corea Ander Mirambell, que afronta els seus quarts Jocs, i Quim Salarich, els segons. Mirambell, que ara viu a Badalona però amb molta relació durant anys amb Manresa, intentarà entrar per primer cop entre els vint primers, després d’haver estat 26è, 24è i 23è en les cites anteriors. Abans de la cloenda farà 39 anys i aquesta és la seva última aventura en uns Jocs.

També repeteix l’esquiador de Malla Quim Salarich. L’osonenc, pertanyent a La Molina Club d’Esports (LMCE), està fent la seva millor temporada, amb dues quinzenes posicions en eslàloms de la Copa del Món, a Val d’Isère i a Madonna di Campiglio. A Pequín es vol treure l’espina de no haver pogut acabar la primera mànega a PyeongChang.

La primera de les debutants a la Xina serà Núria Pau. Nascuda a Ribes de Freser, també és de LMCE i s’entrena amb el Fast, un nou equip privat amb les millors esquiadores de l’estat. Participarà en l’eslàlom gegant dilluns vinent a les pistes de Yanquing, a una hora de la capital.

L’endemà serà el torn de Jaume Pueyo, que viu a la Seu d’Urgell tot i que va néixer a Badalona. Malgrat que fa esquí de fons, la seva prova és curta, amb sèries d’1,6 quilòmetres. Intentarà superar les fases classificatòries.

Les nostres quatre peces blanques igualen les de Vancouver 2010 (Mirambell, Ferran Terra, Laura Orgué i Vicenç Vilarrubla) i les de Sotxi 2014, amb el canvi de l’esquiador d’alpí Pol Carreras en el lloc de Vilarrubla.

La capital xinesa estrena els Jocs tot i el boicot diplomàtic i la pandèmia

Pequín estrena avui, a partir de les 13 hores, els seus segons Jocs Olímpics en catorze anys, després dels d’estiu del 2008, condicionada pel boicot diplomàtic d’alguns països, d’una banda, i per les restriccions per la pandèmia, de l’altra. S’espera una cerimònia inaugural vistosa, tot i els protocols covid, durant la qual el manresà Ander Mirambell i la sabadellenca Queralt Castellet faran de banderers de la delegació estatal.

Els Jocs ja fa dos dies que han començat amb l’inici de proves com l’esquí acrobàtic, el cúrling o l’hoquei gel, i tindran lloc dins d’una bombolla per prevenir una infecció massiva de covid. El president xinès, Xi Jinping, va assegurar ahir, en una locució telemàtica durant la sessió del Comitè Olímpic Internacional, que oferiran al món uns Jocs «segurs i esplèndids». Avui farà d’amfitrió de governants com Vladímir Putin o l’argentí Alberto Fernández i de presidents d’organismes internacionals com Antonio Guterres (Nacions Unides) o Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS). Per Espanya hi haurà el ministre d’Esports, Miquel Iceta. Hi haurà sonores absències, però, com les d’Estats Units o el Regne Unit, que han aplicat un boicot per les violacions dels drets humans a la Xina, negades pel govern del país asiàtic. Pel que fa a la covid, només podran assistir a les proves «espectados designats» i no se’n vendran a estrangers. Fins dimarts s’havien reportat 232 casos de membres de la família olímpica amb coronavirus. La cerimònia durarà 1 hora i 40 minuts i es farà al Niu, l’estadi de l’atletisme en els Jocs del 2008.