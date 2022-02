La històrica ratxa d’imbatibilitat que va iniciar el Centre d’Esports Manresa en vèncer al castelldefelenc Municipal Els Canyars el primer diumenge d’octubre es va acabar ahir. Després de setze partits sense conèixer la derrota, els blanc-i-vermells van cedir al seu feu contra la UE Castelldefels (0 a 2). La victòria del conjunt entrenat per Miki Carrillo va ser merescuda. Els amfitrions no van oferir la seva millor versió. Els va mancar clarividència en atac per provocar estralls en el consistent entramat defensiu dels mariners i, aquest fet, combinat amb la solidesa i la lucidesa mostrades pels castelldefelencs, van propiciar la derrota. Tot i això, els manresans mantenen la segona posició a la classificació.

Una setmana més, els bagencs van afrontar el matx amb la baixa dels vuit lesionats de llarga durada, a més de la d’Aleix Díaz. Ferran Costa va mantenir la mateixa estructura d’equip (4-2-3-1) que va permetre als blanc-i-vermells signar un meritori empat al feu de la UE Olot. La possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva van correspondre inicialment als amfitrions. Pau Darbra va assistir Uri Pérez i la gardela d’aquest, des de la frontal de l’àrea de penal, la va conjurar Romero arran del seu travesser per evitar el primer gol dels manresans (min 10). Però el domini dels locals es va limitar a aquest tram de la confrontació. Després, de forma progressiva, els mariners es van fer amb el control del tempo del partit, tot i que un parell d’errades defensives puntuals dels mariners van propiciar que la quantitat d’ocasions generades per un i altre equip fossin similars. Noah en va protagonitzar dues. Primer, va rebre un intencionat servei en profunditat i va posar a prova la consistència de Romero amb un potent xut ras i creuat (min 27); i després, no va poder aprofitar una errada dels visitants en l’inici d’una jugada des de la mateixa defensa i Romero va conjurar, amb l’esquena, la seva rematada a boca de canó (min 38). Entremig, el surienc Biel Rodríguez Pérez va disposar d’una acció similar, però el porter visitant també va aturar el seu xut proper (min 30).

Pel que fa a la UE Castelldefels, Fran Orellana no va poder arribar a rematar de cap un servei de falta lateral executat per Javi Eslava (min 17); Òscar Pulido va exhibir aptituds per desviar a córner un xut creuat a mitja alçada de l’exjugador blanc-i-vermell (min 20), i Sergi Moreno va rematar de cap massa creuat un servei de cantonada a càrrec de l’especialista dels mariners, Javi Eslava.

Les prestacions dels manresans no van millorar a la represa i el primer córner favorable als mariners va propiciar el 0 a 1. El central Fran Fuentes va rematar de cap a gol el precís servei de Javi Eslava (min 58). El navarclí Marc Martínez va intentar dinamitzar les accions ofensives dels amfitrions, però el Manresa no va generar cap ocasió de gol en tot el segon període i Javi Eslava va sentenciar el triomf de la UE Castelldefels amb un xut ras, des del punt de penal, que va entrar a la porteria local arran de la base del pal dret (min 77). El camí continua al Penedès.