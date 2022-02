El Covisa Manresa va encadenar la cinquena victòria consecutiva, la qual cosa el consolida en posicions de Copa del Rei, després de vèncer per 4-5 un Muro Futsal que va poder imposar el seu ritme lent durant alguns moments del partit i que va estar a punt d’empatar en l’última jugada, quan només faltaven dos segons per al final.

Abans, els illencs van iniciar el duel travant el joc perquè aquest fos lent i intentant evitar que el Covisa corrés. Però no va poder impedir que Terri avancés els blanc-i-vermells. L’alegria no va durar gaire, perquè Eusebio va restablir la igualtat tot seguit i, a tres minuts per la descans, després d’un tram de joc no gaire fluïd, el mateix jugador va capgirar el marcador.

Per sort, el Covisa va tenir un últim minut encertat i, primer Asís i després Manu, van aprofitar dues accions col·lectives del conjunt de Pau Machado per fer-lo arribar al descans amb avantatge.

A l’inici de la segona meitat, el mateix Asís va fer el 2-4 i això va donar aire als manresans, que amb el coixí de dos gols semblava que podian actuar amb més tranquil·litat. A més, una expulsió amb falta acumulativa va tornar a enviar l’internacional marroquí a la línia del doble penal, des de la qual no va perdonar per al 2-5.

Faltaven cinc minuts i tot semblava fet, però el tècnic local s’ho va jugar tot fent entrar el porter-jugador i en va treure rèdit en l’últim minut. Primer David va fer el 3-5 i, tot seguit, a 14 segons per al final, J. Miguel va anotar el 4-5 que generava molta emoció. A dos segons per al final, va arribar a jugada que hauria pogut costar dos punts als bagencs, però Adil, tal com va fer entre setmana davant del Mataró, va aparèixer per salvar els mobles.