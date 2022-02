La temporada 2022 de l'F1, amb molts canvis en la normativa dels monoplaces, arrenca aquest dimecres al circuit de Barcelona-Catalunya amb tres sessions d'entrenament que s'allargaran fins divendres.

Seran tres jornades sense cobertura televisiva ni cronometratge en viu, ni hi haurà afeccionats a les grades. Els equips participants, que encara no estan confirmats, començaran a mostrar les seves cartes, però ho faran de portes endins.

La pretemporada es dividirà en dues etapes: un 'shakedown' a Montmeló i la segona, una tanda d'entrenaments oficials, a Bahrain (del 10 al 12 de març), on es disputarà la primera prova de la nova temporada entre el 18 i el 20 de març.

Les principals novetats

Les pretemporades sempre han estat marcades pel secretisme. En un món on tots els equips amaguen les seves cartes, en la d'enguany encara ha estat més evident amb la introducció de nous protocols per als cotxes. El més cridaner és la recuperació del denominat 'efecte terra', utilitzat per primera vegada a la Fórmula 1 per l'equip Lotus als anys setanta amb la idea d'aconseguir una menor pressió entre el terra del cotxe i la pista perquè així augmenti l'adherència i la velocitat als revolts.

Aquest efecte afectarà evidentment als dissenys i per tant a l'aerodinàmica dels monoplaces. Lligat a aquests canvis també apareix la utilització dels pneumàtics amb llandes de 18 polzades.

Quant al DRS, seguirà formant part de les normes, però es podria revisar en funció del benefici de l''efecte terra'.

A banda d'aquestes novetats, n'hi ha més encaminades a limitar els costos dels equips.

Fins avui es coneix poc dels nous monoplaces, més enllà de presentacions virtuals o la utilització de cotxes d'exhibició per mantenir el secret. L'últim a presentar-se ha estat l'Alpine A522 de Fernando Alonso i Esteban Ocón que aquest dimarts han fet un sessió de filmació ('filming day', màxim 100 quilòmetres de rodatge) a Montmeló en el que serà la seva primera presa de contacte amb el monoplaça.

També hi havia prevista la mateixa activitat per al Ferrari F1-75 de Carlos Sainz i Charles Leclerc.