Les membres de l’anomenat Grup Motor de la comissió que havia d’impulsar els actes commemoratius d’aquesta efemèride van elaborar l’esbós d’un ambiciós programa d’activitats que s’hauria d’haver iniciat l’octubre del 2020 i hauria d’haver conclòs a primers de desembre del 2021. L’última reunió de la comissió es va celebrar el dijous, 27 de febrer de 2020, quinze dies abans de l’esclat de la crisi sanitària.

La pandèmia va convertir en una quimera bastir aquell projecte, però la tenacitat i perseverança de Clotilde Morales i Àngels Arrufat, dues de les impulsores de la commemoració, han possibilitat que la capital del Bages celebri, adequadament, la sobtada irrupció de nombrosos equips de futbol femení més o menys organitzats a principis dels anys setanta i la històrica participació de la Selecció Organitzada de Futbol Femení de Manresa i Comarca (SOFFMIC) al primer campionat de Catalunya-Copa Pernod, que es va disputar entre el maig i el desembre del 1971, amb 14 equips, entre els quals el FF Barcelona, el RCD Espanyol, la UE At. Gramenet, la UE Lleida, el SCF Tarragona, l’At. Sabadell i la UE Sant Andreu. Després, les competicions oficials de futbol femení van desaparèixer i no es van reprendre fins a principis dels anys vuitanta.

La mostra ultrapassa l’àmbit de l’anomenat esport rei per convertir-se en un aparador de totes aquelles dones que van col·laborar en la popularització de la pràctica de l’esport entre la població femenina de la ciutat en qualsevol modalitat. Clotilde Morales, jugadora del SOFFMIC, detalla que «l’exposició inclou sis àmbits temàtics complementaris».

Pioneres del futbol i de l’esport

El primer es basteix a l’entorn dels inicis del futbol femení a la capital del Bages quan a l’estat espanyol «es considerava escandalós que una dona jugués a un esport considerat eminentment masculí com el futbol». Aquest primer apartat, a més de la dimensió local, facilitarà conèixer «els antecedents històrics del futbol femení a Espanya i Europa des de finals del segle XIX», una visió general que ha possibilitat la tasca d’investigació que han fet Àngels Arrufat, Mercè Maeso, Clotilde Morales i Núria Zueras, el quartet responsable d’idear i realitzar l’exposició. Clara Casas i Alba Domínguez s’ha fet càrrec del disseny i conceptualització.

Un segon àmbit temàtic permetrà als visitants «immergir-se en l’ambient quotidià dels que érem adolescents a principis dels setanta» a través d’objectes de tot tipus, fins i tot, mobiliari. Morales detalla que aquest espai «pretén mostrar» com era la societat de l’època perquè es pugui «posar en context» la irrupció del futbol femení a Manresa i a Catalunya. Les protagonistes dels primers partits de futbol femení a la capital del Bages i la trajectòria del SOFFMIC Manresa al campionat de Catalunya són l’eix central de la tercera part de la mostra.

La quarta permetrà als assistents descobrir el rostre i la trajectòria esportiva «de les pioneres de totes les modalitats esportives a la nostra ciutat, des de la natació i l’atletisme fins al muntanyisme i l’espeleologia». El cinquè apartat de l’exposició retorna al món del futbol femení «per donar a conèixer totes les iniciatives que van ajudar a introduir la pràctica del futbol a les poblacions de la comarca». Per últim, la mostra es converteix «en un mosaic de tots els equips femenins que en l’actualitat representen la ciutat de Manresa, sigui quina sigui la modalitat esportiva que practiquen les jugadores que els integren».

La mostra es podrà visitar entre el 4 i el 20 de març i, tal i com és habitual, des de la regidoria de feminismes i LGTBI s’ha convidat a tots els centres educatius de secundària de Manresa a assistir-hi.

Diumenge, la trobada de pioneres del futbol femení, a la qual ja han confirmat la seva assistència exjugadores que es desplacen a Manresa des de Madrid i el País Basc, finalitzarà amb una visita a l’exposició.

El Club Gimnàstic de Manresa s’afegeix a l’efemèride organitzant un torneig

La commemoració del cinquantè aniversari del futbol femení a la capital del Bages es completarà amb la disputa de la primera edició d’un torneig per a equips femenins de totes les categories, des de l’aleví fins a la sènior, que es jugarà, probablement, el diumenge, 12 de juny. El Club Gimnàstic de Manresa és l’impulsor del trofeu. Meritxell Puig, responsable de l’àrea de futbol femení de l’entitat escapulada i preparadora física dels equips formatius femenins del Barça, assenyala que «vam entomar el repte després de conèixer el relat de Clotilde Morales, una de les pioneres de la pràctica del nostre esport a Manresa». «El Gimnàstic va considerar que s’havia d’afegir a la commemoració. A hores d’ara, ja hem decidit el format del torneig. Ens falta batejar-lo i confirmar, de forma definitiva, si es juga el diumenge, 12 de juny o el següent», assenyala.

El trofeu que han ideat Meritxell Puig i Roger Giribet, director esportiu del Club Gimnàstic, inclourà quatre quadrangulars de futbol 7 per a equips alevins, infantils i cadets. Tot seguit, es jugarà un triangular juvenil. El colofó serà el triangular per a formacions sènior, amb els millors conjunts de la Catalunya central. «El torneig neix per perdurar. Ha de ser un dels llegats que la celebració del cinquantenari deixi a la ciutat». La primera edició inclourà el lema «Edició commemorativa del cinquantè aniversari del futbol femení a Manresa» i les pioneres «s’han compromès a fer el simbòlic servei inicial honorífic», conclou Meritxell Puig.