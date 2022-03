El Calaf va aconseguir un empat molt meritori contra el Sabadell B, actual líder de la competició. La complicada situació dels locals, en posicions de descens, no va impedir que plantessin cara i donessin molta guerra a tot un Sabadell. Tot i que els visitants van sortir més endollats i ràpidament es van avançar en el marcador, el Calaf va tenir una reacció exemplar, va lluitar fins al final i sense deixar de creure en les seves possibilitats en cap moment. A la mitja hora de joc, Montalbán va empatar després de rebre una bona passada i definir de forma magistral lluny de l’abast de Kharshiladze. El partit arribava al descans amb la igualtat i amb els locals mostrant una gran versió. A la represa, el Sabadell va tractar de dominar de nou la possessió de la pilota, però els calafins van estar excelsos en tasques defensives, basculant d’un costat a l’altre per evitar que els seus rivals trobessin qualsevol espai per acostar-se a la porteria de Planell. A l’equador del segon temps els locals van gaudir d’una gran oportunitat en llançar un ràpid contracop que va sorprendre la defensa visitant, però l’atac anoienc no va ser capaç de sentenciar. El duel va acabar amb un empat molt valuós per al Calaf.