El Grup Via CB Artés va sumar la quarta victòria de la temporada després d’imposar-se davant del cuer Palma Air Europa (76-72), en un partit competit fins al darrer moment. El conjunt artesenc va sortir amb les idees clares i va aconseguir obrir forat ràpidament en el marcador, 19-12. Ambdós equips van estar igualats quant a intensitat i els locals van saber mantenir les distàncies gràcies a un encertat Cumelles (autor de 17 punts). Es va arribar al descans amb un petit avantatge a favor de l’equip del Bages (32-26).

A la represa, els atacs es van imposar a les defenses i es van veure molts intercanvis de cistelles. Els jugadors de l’Artés van obtenir obrir més forat per encarar l’últim període amb garanties. En el darrer quart, la dinàmica va continuar igual. Els dos equips amb un ritme frenètic van intercanviar cistelles. El Palma Air Europa va ser capaç de reduir distàncies de mica en mica fins a col·locar-se a tan sols dos punts 74-72 a vint segons del final. Els visitants van fallar dos tirs lliures en una falta antiesportiva i no van poder culminar una remuntada davant d’un CB Grup Via Artés necessitat per la victòria. La setmana vinent els jugadors de l’Artés es desplaçaran a la pista del Club Bàsquet Santfeliuenc, equip que en aquesta temporada té un balanç negatiu de vuit victòries i deu derrotes.