Transcendent victòria del primer equip sènior masculí de l’AE Volei Manresa a la Primera Divisió Nacional. Els manresans es van imposar al cuer, el CV Eivissa, per 3 a 0 (26-24, 25-20 i 25-16) i van sentenciar pràcticament la permanència. Quan només falten tres jornades per al final de la lliga, l’AE Volei Manresa ocupa la novena posició a la classificació amb 19 punts, és a dir, amb set més que el desè, el CV Saragossa (12). El penúltim és el CV Sant Martí (9) i l’últim el CV Eivissa (6). Perdran la categoria els dos darrers classificats.

Les nombroses baixes que tenia el conjunt manresà i la necessitat imperativa de vèncer dels eivissencs van propiciar un primer set molt disputat. L’atac dels amfitrions no es coordinava adequadament i els visitants es van situar a un punt de decantar el primer acte al seu favor (19 a 24). L’entrada a la pista de Pau Puigcorbé i Aniol Castillo va dinamitzar les accions ofensives de l’AE Volei Manresa, que va infligir al seu oponent un contundent parcial de 7 a 0 (26 a 24). Els manresans van imposar la seva superioritat al CV Eivissa en els altres dos sets. Pel que fa al conjunt sènior masculí B, que disputa la Fase per a la permanència, va cedir a la pista del Volei Girona per 3 a 0 (25-19, 25-15 i 25-18). L’AE Volei Manresa B ocupa el penúltim lloc a la taula classificatòria, amb 4 punts.