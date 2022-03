El Complex Esportiu Municipal Vell Congost va acollir, diumenge, la disputa del partit endarrerit corresponent a la primera jornada de la Lliga Catalana de rugbi en cadira de rodes entre el Manresa Wheelchair Rugbi i el Barcelona Universitari Club (BUC). Els barcelonins es van imposar als manresans per 24 a 58. Tot i això, els bagencs es van mostrar com un equip tenaç, persistent i combatiu durant el primer quart i no van permetre al BUC adquirir un avantatge substancial a l’electrònic (8 a 11). Els visitants van incrementar la intensitat defensiva en el segon quart i aquest fet els va permetre posar en evidència la seva experiència i qualitat. Un parcial de 5 a 17 va sentenciar el duel (13 a 28). Durant els dos darrers quarts, el BUC va ampliar el seu avantatge (24 a 58). El proper diumenge, 24 d’abril, els Spartans de Granollers i el BUC dirimiran el campió de Catalunya en la tercera i última jornada de la competició.