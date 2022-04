Potser se'n proclamaran. O potser no. Sens dubte, però, sigui quin sigui l'epíleg d'aquest exercici històric, els jugadors del Centre d'Esports Manresa no només hauran fet xalar l'afició com no ho feia des dels anys vuitanta i hauran trenat un futbol combinatiu fins i tot inusual en categories superiors. Ahir, a Granollers, tan sols cinc dies després de la batzegada psicològica que va suposar encaixar, dissabte, el gol de l'empat del cuer EE Guineueta (1 a 1) quan ja s'havien consumit 2 minuts i 46 segons del temps de recuperació, els blanc-i-vermells van palesar caràcter competitiu, personalitat i temperament d'equip campió i van sotmetre a una formació que s'hi jugava eludir el descens de categoria i que vivia el millor moment de la temporada (0 a 1). Consegüentment, sumar quatre punts en els últims dos partits de la competició equivaldria a assolir el títol i l'anhelat ascens a Segona Divisió RFEF. Un somni!

La visita al Municipal de Granollers arribava en el pitjor moment possible per al CE Manresa. L'equip de l'exentrenador blanc-i-vermell José Manuel Solivelles només havia cedit en una de les vuit últimes confrontacions i, d'estar pràcticament abocat al descens de categoria, havia passat a ocupar la dotzena posició amb els mateixos punts (31) que l'onzè classificat, la UE Sants, el primer equip que eludia baixar a Primera Catalana. Així doncs, els del Vallès Oriental depenien de si mateixos per segellar la permanència. A més, durant aquest període, ni el CE l'Hospitalet, ni la UE Sant Andreu ni la UE Olot havien pogut imposar-se als granollerins. Tots tres equips havien signat taules amb el conjunt vallesà.

Els jugadors de Ferran Costa van abassegar amb el seu futbol els amfitrions durant els primers 25 minuts del matx. L'absència per acumulació de targetes grogues del central Antonio Pelegrín va incitar l'entrenador castelldefelenc a modificar l'estructura d'equip habitual durant els últims mesos (3-4-1-2) i a plantejar un (4-2-3-1) en el qual Uri Pérez va agafar el relleu del lesionat Pau Darbra. José Manuel Solivelles hi va contraposar un (3-4-3) que en fase defensiva es reconvertia en un (5-4-1). Els manresans van palesar des del servei inicial que entomaven el repte de fer-se amb la possessió de la pilota i amb la iniciativa ofensiva i van obligar el seu oponent a defensar-se tancat en el seu propi camp, sovint, a partir de la seva línia de tres quarts defensiva. La primera ocasió de gol dels blanc-i-vermells es va produir quan tot just s'havien jugat 1 minut i 42 segons. Nil Garrido va etzibar una potent rematada creuada des de l'exterior de l'àrea de penal, escorat a la dreta de l'atac, que va sortir fregant el pal dret de la porteria de Manu Martín, a un metre de terra. Noah, 1minut i 4 segons després, va rebre un servei a l'interior de l'àrea i el central Adrìán Hernández va encertar a desviar a córner, amb el cos, el seu xut. Els bagencs mostraven que volien endur-se els tres punts sense cap mena d'inhibició.

D'altra banda, la pressió dels manresans quan perdien la pilota era asfixiant i impedia als granollerins sortir de la seva parcel·la defensiva. No ho van aconseguir fins al sisè minut. Putxi i Òscar Pulido van impedir que una centrada des de la dreta habilités l'exdavanter del CE Europa i del FC Vilafranca Carlos Cano per generar perill i una gardela descarregada per Marc Martínez des d'una desena de metres de la frontal de l'àrea de penal dels amfitrions va obligar Manu Martín a protagonitzar una gran aturada per refusar l'esfèrica a servei de cantonada (min 14). Els vallesans van trobar espais temporals concrets per bastir contracops i Isaac Padilla, molt actiu, com Carlos Cano, va aprofitar una passada del carriler Fran Álvarez per rematar per sobre del travesser de la porteria manresana (min 23). La rèplica blanc-i-vermella la va generar Uri Pérez 1 minut i 15 segons després. El mitja punta va efectuar una enverinada centrada rasa des de la posició d'extrem dret que ni Noah, primer, ni Javi López ni Biel Rodríguez Pérez, a continuació, van poder rematar en immillorable disposició (minut 25).

L'intens domini dels visitants va tenir un breu parèntesi, forçat pel amfitrions, entre els minuts 26 i 29. Va ser un miratge. Javi López no va poder dotar de potència una rematada de cap a centrada de Salva (min 33) i el segon cacau llunyà de Marc Martínez va inquietar seriosament Manu Martìn després de topar en el cos d'un defensa local (min 34). Tot seguit, Noah va culminar amb una rematada massa creuada una bona acció combinativa dels blanc-i-vermells (min 37) i Carlos Cano va replicar amb una enverinada centrada xut (min 38). La sensació dels espectadors, en finalitzar el primer període (0 a 0), era que als manresans només els havia mancat materialitzar una de les seves ocasions per posar la rúbrica a uns excel.lents primers 46 minuts i 2 segons.

Els blanc-i-vermells van iniciar el segon acte amb la mateixa actitud i prestacions. Toni Sureda va aprofitar un refús defensiu per descarregar una rematada creuada (min 47) i Manu Martín es va haver d'esforçar per tallar un servei en profunditat de Salva cap a la posició de Noah (min 48). Els granollerins es van mostrar més ambiciosos de seguida. Moha va encertar a tallar un intencionat servei d'Adrià Recort envers Noah (min 49) i Putxi (min 51) una perillosa centrada del primer cap al davanter barceloní. L'escenari era un altre. Ara, ambdues formacions maldaven per esbotzar el sistema defensiu de l'oponent amb l'estil que les caracteritza. La deteminació ofensiva dels jugadors de José Manuel Solivelles feia acte de presència i els blanc-i-vermells ho contrarestaven amb la predisposició de servir enverinats serveis en profunditat sempre que la situació ho propiciés.

Arriba el gol

Van ser uns minuts vibrants que van facilitar als bagencs les seves dues primeres ocasions de gol. Nil Garrido (min 58) va habilitar amb una precisa passada rasa Noah per encarar Manu Martín en solitari per l'esquerra. El porter vallesà va haver de sortir fora de l'àrea per tallar el servei i, probablement, es va ajudar de la mà dreta per aconseguir-ho. L'acció va passar desapercebuda per a l'àrbitre, la jugada va continuar i Javi López va rematar amb l'ànima des del punt de penal. Manu Martín, excel'lent, es va llançar i va aconseguir refusar la pilota amb el pit. Salva (min 61) i Noah (min 63) no van poder arribar a dos intencionats serveis en profunditat, però la següent envestida ofensiva dels visitants va determinar la victòria blanc-i-vermella. Noah va rebre a l'interior de l'àrea de penal, escorat a l'esquerra, i va assistir Uri Pérez al punt de penal. Aquest, va controlar amb mestria, va observar què feia Manu Martín i va col.locar la pilota fora del seu abast (min 63). Un golàs! L'enèsim dels manresans aquesta temporada.

Els amfitrions van afrontar l'adversitat amb coratge i Òscar Pulido va lluir col.locació per aturar el perillós cacau llunyà d'Isaac Padilla (min 69). José Manuel Solivelles va fer un triple canvi (min 76) i va reestructurar el seu equip (4-2-3-1). Carlos Cano (min 77) va estar a punt d'aprofitar l'única imprecisió defensiva dels blanc-i-vermells, però la seva rematada va sortir massa creuada. Tot feia preveure uns minuts finals agònics quan Ferran Costa va facilitar la incorporació al terreny de joc del lateral dret Nil Pradas. Van ser els seus primers minuts del manresà després de recuperar-se del trencament dels lligaments encreuats que va tenir el maig del 2021. El setge ofensiu final dels granollerins es va iniciar al minut 85 amb una triple ocasió. L'exjugador del CF Igualada Juanpi Sepúlveda va etzibar una gardela que es va estavellar amb violència al pal esquerre de la porteria d'Òscar Pulido i, a continuació, el porter va encertar a refusar les enverinades rematades consecutives de Hamza Bakali i Carlos Cano.

L'àrbitre va encertar en determinar un temps de recuperació de sis minuts. Els blanc-i-vermells no es van descompondre en aquest tram final i van neutralitzar totes les envestides ofensives dels locals. Només van concedir una intencionada centrada xut per sobre el travesser, des de la posició d'extrem esquerre, de Gerard Urbina (min 92). L'última ocasiò va ser manresana, però amb accent navarclí. Nil Garrido va estar a punt de segellar el triomf en executar un llunyà servei de falta (min 95). El xiulet final va desfermar l'eufòria dels jugadors i aficionats blanc-i-vermells. Ara sí, el proper diumenge, 24 d'abril, a partir de les 12 hores, les grades de l'estadi del Congost han d'acollir una allau d'aficionats per conduir l'equip a un triomf imprescindible per fer possible el somni de l'ascens.

EC Granollers: Manuel Martín; Adrián Hernández, Víctor Díaz, Oumar Bah; Albert Vega (Juanpi Sepúlveda min 76), Rubén Quintanilla (Gerard Marquillas min 76), Juli Serrano, Fran Álvarez; Adrià Recort (Hamza Bakali min 64), Carlos Cano i Isaac Padilla (Gerard Urbina min 76).

CE Manresa: Òscar Pulido; Salva, Putxi, Moha, Toni Sureda (Àlex Iglesias min 65); Marc Martínez, Nil Garrido; Uri Pérez (Nil Pradas min 83), Javi López, Biel Rodríguez Pérez (Marc Cuello min 78); i Noah.

Àrbitre: Edwar Miguel González Moreno (Delegació de Barcelona), auxiliat per Pau Orts Roig i Rubén Serra Sanz. Va amonestar els locals Rubén Quintanilla (min 7), Ayub El Harrak (banqueta) (min 35) i Carlos Cano (min 85) i els visitants Salva (min 6), Toni Sureda (min 53), Òscar Pulido (min 80) i Putxi (min 85).

Gol: 0-1 Uri Pérez min 63.

Estadi: Municipal de Granollers. 325 espectadors.

