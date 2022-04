Un gol d’or de Zemchenko a la pròrroga ha donat avui al CGPuigcerdà el títol de la Copa del Rei, en la final disputada a Jaca contra el conjunt local. Els ceretans han inscrit així per dotzena vegada el seu nom en el palmarès de la competició, la primera des del 2010. En aquella ocasió, l'equip pirinenc es va desfer del Barça per 6-1, i des d'aleshores no havia tornat a triomfar en aquest torneig.

En les semifinals de dissabte, el Puigcerdà va eliminar el Majadahonda per 5-3, mentre que els aragonesos es van desfer del recent campió de Lliga, el Barça, per 4-1. Així, dos clàssics de l’hoquei gel estatal estaven destinats a veure’s les cares de nou amb un títol en joc. El partit ha estat molt igualat i amb alternatives en el marcador. Els ceretans s'han avançat amb un gol de McGovern, però el Jaca ha remuntat en dues ocasions i s'ha presentat als darrers minuts amb avantatge gràcies al gran encert de Pantoja, autor de tres gols. Aleshores ha arribat el moment de Zemchenko, que ha empatat a 5 minuts pel final i ha anotat el gol d’or a la pròrroga. El jugador rus ha fet la diana que valia una Copa quan només s’havien transcorregut 19 segons del temps extra. FITXA CG PUIGCERDÀ, 5 CH JACA, 4 CG PUIGCERDÀ: Rapún, Paul, Gómez, Granell (2), Rondan, Rius, Morer, Caballero, Ribot, Marsal, Boronat, Duran, Monés, Jociles, McGovern (1g), Skutar, Kelvey-Brown, Costa, Zemchenko (2g), Ivanov i Lucarini. CH JACA: Barbo, A. Betrán, Biec, Encinar, Monge, Carbonell, Vizcarra, Chain, Capillas, Andrés Torralba, Adrián Torralba, G. Betrán, Serrano, Pantoja (3g), Escartín, Lacasa (1g), Tello, Fernandez, Brabo, Luis, Casaus i Salvador. ÀRBITRES: Alexey Roshchyn i Rudy Meyer. G GOLS: 1-0 McGovern, min 11.01. 1-1 Pantoja, min 24.32. 1-2 Lacasa, min 25.15. 2-2 Granell, min 38.48. 3-2 Granell, min 39.46. 3-3 Pantoja, min 42.13. 3-4 Pantoja, min 46.09. 4-4 Zemchenko, min 55.04. 5-4 Zemchenko, min 60-19. PARCIALS: 1-0, 2-2, 1-2 i 1-0.