L’equip femení de futbol del Barça va tombar ahir noves barreres, a part de les que ja fa temps que fa caure. D’una banda, un altre cop, el rècord d’espectadors en un partit, amb un total de 91.648, un total de 95 més que contra el Reial Madrid. I des del punt de vista esportiu, el mur que suposaven alguns equips alemanys. Fa poc menys de dos anys, enmig de la pandèmia, un gol de l’ara blaugrana Fridolina Rolfö, aleshores al Wolfsburg, deixava fora el Barça de la final a Anoeta de manera injusta. L’equip de la factoria Volkswagen és un dels històrics del panorama europeu, amb dos títols continentals i tres subcampionats. D’aleshores cap aquí ha canviat tant la cosa que ara el Barça no només guanya, sinó que apallissa. Ahir, 5-1 i haurien pogut ser molts més davant de l’èxtasi de l’afició. La tornada no ha de ser un passeig, però sembla complicat de pensar que les saxones facin quatre gols a un conjunt que és tan superior sense rebre’n cap.

Ahir, Jonatan Giráldez, el tècnic local, va decidir iniciar el partit amb la suïssa Crnogorcevic a la banda esquerra en el lloc de la prevista Clàudia Pina. I no va poder anar millor. L’helvètica va teixir una gran banda amb Rolfö i va contagiar les companyes amb intensitat. Tanta, que als nou minuts el Barça ja havia aconseguit anotar dos gols.

Aitana marca la línia

Així, als dos minuts, precisament la botxí de Sant Sebastià, Rolfö, llançava amb rapidesa una falta al mig del camp sobre Alexia i trobava la rapidesa d’Aitana Bonmatí. La migcampista de Sant Pere de Ribes va superar les lentes centrals alemanyes i va batre Schult amb facilitat.

Era només el principi de la tempesta. La mateixa Rolfö va xutar desviat en la segona ocasió i, en la tercera, Crnogorcevic roba la cartera a Janssen, cedeix enrere a la noruega Graham Hansen i aquesta deixa asseguda Wiedemeyer amb una retallada molt de l’estil de Dembélé i defineix mil vegades millor que el francès, amb un xut sec amb l’esquerra.

La portera Schult va reunir les tropes, però no va servir de gran cosa, tot i que just a continuació primer Paredes i després la portera Paños van salvar un gol cantat de Huth. El Barça no s’aturava i arribava en onades a la porteria rival fins que, al minut 33, Patri Guijarro, segurament la jugadora de l’equip menys valorada tenint en compte la seva immensa qualitat, fa una passada a l’espai perfecta perquè Marta Torrejón enviï l’assistència de la mort a Jennifer Hermoso i la madrilenya anoti el tercer. Crnogorcevic va poder marcar el quart, en una acció salvada per Wiedemeyer, però qui ho va fer va ser Alexia Putellas, qui va rebre una nova passada de Patri. El seu xut el va tocar Schult, va anar al pal i la mateixa centrecampista de Rubí va afusellar amb ràbia i amb la porteria buida. Amb una ocasió d’Aitana va acabar una primera part per al record.

Poca punteria

L’empat a un de parcial a la segona part pot fer pensar que el Barça va abaixar el pistó, però no va ser així. El Wolfsburg va jugar amb més intensitat, en alguna ocasió duresa, però no va evitar arribades per totes bandes com en un gol anul·lat per fora de joc de Crnogorcevic. Schult va fer una gran aturada en una rematada de Torrejón i, tot seguit, en una desatenció, Wassmuth va travessar el camp i va cedir a Roord perquè marqués un 4-1 que va haver de ser ratificat pel VAR.

Giráldez ja havia intervingut i havia posat al camp les cames fresques d’Oshoala i Pina. La segona va rematar al travesser en la primera jugada i la nigeriana es va atipar de fallar gols davant de la porteria rival. El cinquè va derivar d’una gran passada de Pina a Alexia, que va ser tombada per una Janssen ahir molt desubicada. La Pilota d’Or no va fallar des dels onze metres i va anotar la maneta. En aquell moment es deia la xifra d’espectadors. Festa completa, una altra vegada. La final de Torí és només a una petita passa.