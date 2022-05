El CE Manresa ha fet història aquest diumenge a la tarda en guanyar per 1-2 a la Feixa Llarga un CE L'Hospitalet que també es jugava entrar en posicions d'ascens. L'equip de Ferran Costa només necessitava un punt per obtenir el títol de la categoria i pujar, però els ha obtingut tots tres.

Davant de 475 seguidors bagencs que han acompanyat l'equip a l'estadi riberenc, el conjunt blanc-i-vermell s'ha avançat amb un gol de Javi López als 5 minuts, després de rematar de volea una centrada de Noah. A més, les coses s'han posat més de cara quan els locals s'han quedat amb deu homes abans del descans perquè Ton Alcover ha vist dues grogues.

A la represa, l'Hospitalet ha estat a punt d'empatar en una pilota solta, però Pulido s'ha jugat el físic avançant-se a l'intent de rematada de Verdú. La tranquil·litat ha arribat amb una altra gran acció de Noah al minut 77, en què ha donat el gol fet a Pau Darbra. Els locals han posat emoció al partit quan, en el minut 83, Canario ha aprofitat un penal per fer l'1-2. Però el Manresa, que havia de rebre encara dos gols per no pujar, ha aguantat el tipus i s'ha endut la victòria per fer realitat un somni impensable a l'inici de la temporada.