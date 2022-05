El Joanenc no va ser capaç de passar de l’empat contra el Can Rull en un partit força complicat, on el conjunt visitant va optar per utilitzar una estratègia molt defensiva amb l’objectiu de puntuar al Camp Municipal de Sant Joan de Vilatorrada. Des del primer moment el Joanenc es va mostrar més ambiciós, dominant la possessió de la pilota i controlant el ritme del partit. El Can Rull, amb un bloc baix molt endarrerit, intentava aturar el ritme dels locals amb algunes entrades i faltes a destemps quan els grocs s’acostaven amb perill a la seva porteria. Just abans del descans Sánchez posava l’1 a 0 en encertar un llançament de penal. A la represa, els visitants van mostrar una nova versió més ofensiva, el que ràpidament els va permetre empatar el partit. De nou, el Joanenc dominava i tenia les millors oportunitats del duel, però la falta d’encert impedia trencar la igualtat. Al minut 75 va arribar el gol dels locals, en una acció d’estratègia on Serra batia el porter visitant amb una potent rematada. Però quan tot semblava conclòs a favor dels bagencs, el Can Rull es va llançar a l’atac, i en la darrera jugada del partit aconseguia l’empat i s’enduia dos punts molt valuosos per a les seves aspiracions.