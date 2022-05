El dissabte 11 de juny, a partir de les 9 hores del matí, es durà a terme la IV Vertical Montserrat, la qual s'emmarca dins del projecte solidari Bombers amb Causa. Organitzada per aquest cos conjuntament amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu, és la cursa vertical més exigent de l'Estat i està inclosa dins del circuit internacional Towerrunning World Association.

Els prop de 200 participants a la Vertical Montserrat hauran de pujar els 2.180 esglaons que separen l'estació inferior del Funicular de la Santa Cova de Montserrat de l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i superar els 388 metres que hi ha de desnivell.

Els objectius de la prova són solidaris: aconseguir fons per finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a la infància en risc d'exclusió ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu i fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport.

La cursa compta amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Abadia de Montserrat i el Patronat de la Muntanya de Montserrat i la col·laboració, entre altres, de Creu Roja de Catalunya i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

La 4a edició de la Vertical Montserrat

En aquesta edició hi participaran 39 bombers i, per primera vegada, 3 bomberes, entre els quals 17 (16 bombers i 1 bombera) són del cos de Bombers de la Generalitat. La resta són de diferents cossos: Bombers de Barcelona, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Diputación de Zaragoza i dels Sapeurs-Pompiers de França.

Comptarà també amb la categoria Inclusiva, que està adreçada a persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, auditives o visuals. Entre els inscrits hi haurà la participació de l'atleta paralímpica Josefa Benítez, que va competir als jocs de Londres, medalla de plata en la modalitat de Tàndem, Rio i Tokio i el multiesportista amputat Dani Nafría.

A més, aquesta edició de la Vertical Montserrat segueix apostant per la categoria més solidària: 'Som Un Equip'. Dirigida a persones, empreses, clubs esportius i altres organitzacions, participaran amb dos corredors/es que les representa després d'haver aconseguit un repte solidari de 500€. En aquesta categoria encara està oberta la inscripció.

L'ambaixadora de la Vertical Montserrat de 2022 és l'atleta professional de curses de llarga distància, bombera professional de la Generalitat i mare de dos fills, Núria Picas. Durant la presentació com ambaixadora d'aquesta edició, que es va fer el dilluns 25 d'abril a Montserrat, va confirmar la seva participació a la cursa del dia 11 de juny.

La passada edició del 2019 va tenir com ambaixadora l'Emma Roca, que malauradament va morir el 18 de juny de 2021 per una malaltia. Per aquest motiu, abans del lliurament de premis, se li retrà un sentit homenatge al qual hi assistirà la seva família.

Una de les novetats d'aquesta edició, és la retransmissió en directe que farà La Xarxa TV per les televisions locals d'arreu de Catalunya. També es podrà veure a la plaça del Monestir, punt on és recullen els dorsals i té lloc l'acte de lliurament de premis, on hi haurà instal·lada una pantalla gegant. Per a aquelles persones que vulguin col·laborar, però que no puguin participar en la prova, s'ha habilitat un 'Dorsal Zero' que estarà operatiu fins l'endemà de la cursa.