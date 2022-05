El circuit El Pinyer de Fonollosa serà l’escenari demà de la tercera edició del motocròs puntuable per a la Lliga Catalana Interprovincial. El MotoClub Fonollosa serà l’encarregat de l’organització de la prova.

La cursa està coorganitzada per la Federació Catalana de Motociclisme i omplirà de motor tot el matí. Així, a partir de les vuit del matí fins a les 8.50 s’obrirà el període d’inscripcions i a les nou arrencaran els entrenaments. Aquests duraran al voltant d’una hora i mitja. A dos quarts d’onze del matí començaran les curses de les diferents categories, que s’allargaran fins a dos quarts de dues del migdia. Finalment, a tres quarts de dues tindrà lloc l’entrega de premis. Al circuit hi haurà servei de bar per a tots els assistents. És la quarta prova de la lliga, que acabarà a Figueres i a l’àrea de Can Taulé, a Palà de Torroella, el novembre.