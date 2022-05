L’Espanyol es va acomiadar de la seva afició aquesta temporada després d’una setmana convulsa en què Chen Yansheng va voler accelerar el canvi de cicle decapitant <strong>Vicente Moreno i Rufete</strong>. El relleu a la banqueta no va evitar que el conjunt blanc-i-blau sumés una jornada més sense guanyar contra el València, l’únic rival que ha aconseguit derrotar fora de Cornellà. Un gol de Raúl de Tomás va salvar un punt, el segon dels 18 últims possibles (1-1).

Mentre el mandatari xinès decideix qui serà el nou timoner del projecte, Luis Blanco es va estrenar aquest dissabte a la banqueta del primer equip. El tècnic va remoure la defensa, situant d’entrada David López a l’eix de la defensa i Rubén al lateral. Mentre que el veterà central amb prou feines havia comptat aquesta temporada, el jove del planter ja va tenir mitja part contra l’Alabès en l’últim partit de Moreno.

La Curva va anunciar que no pensava animar l’equip com a senyal de protesta per la «falta d’orgull» mostrada per alguns jugadors, que considerava que se n’havien anat de vacances després d’aconseguir la salvació matemàtica després de guanyar el Celta. Des d’aleshores, l’Espanyol només havia sumat 1 dels últims 15 punts.

Des de l’inici s’ha vist que aquest dissabte difícilment els aficionats blanc-i-blaus es retrobarien amb la victòria. Tot i que el València tampoc es jugava res ha sortit amb més empenta. En un quart d’hora ja havia arribat tres vegades a la porteria de Diego López: el porter va rebutjar un cop de cap a boca de canó de Coemert i una pilota enverinada de Marcos André i Sergi Gómez va tallar forma providencial una pilota just abans que Maxi Gómez rematés. Els xiulets començaven a sonar amb força a la mitja hora poc abans que el davanter uruguaià aconseguís el 0-1 al culminar una bona combinació entre Carlos Soler i Thierry.

Gol anul·lat a Puado

Com ha sigut costum aquesta temporada, només la clarividència de Darder aconseguia generar una mica de perill. Però en un parell d’ocasions aïllades Puado i Raúl de Tomás van aconseguir marcar. El VAR va anul·lar el gol del davanter català, que havia pescat una pilota perduda, però sí que va pujar al marcador el del pitxitxi blanc-i-blau, que just abans del descans va aprofitar una precisa passada de tiralínies de Rubén. RDT, que va veure la groga, ja no serà a Granada per sanció i pot haver jugat l’últim partit amb l’Espanyol.

S’haurà de veure si també ha sigut el comiat de Cornellà de David López. El capità blanc-i-blau va mostrar l’orgull que reclamava la grada i no només va haver d’evitar dos gols llançant-se a terra dins l’àrea petita sinó que a punt va estar d’aconseguir el 2-1 en el minut 85, amb un cop de cap que va desviar Cillessen. Es va acomiadar visiblement emocionat saludant la grada, que va agrair el seu compromís.

Les llàgrimes del capità

«És d’admirar i agrair totalment el suport de l’afició», va comentar el central després de l’enfrontament. «Amb el canvi d’entrenador, de direcció esportiva, era una situació molt rara i l’equip ha donat la cara. Volíem dedicar-los una victòria i no ha pogut ser però s’ha pogut veure que ho hem donat tot». El capità no va poder reprimir les llàgrimes al ser preguntat si havia sigut el seu comiat. «Et venen moltes coses al cap, ja veurem què passa. El més important és donar-ho tot i no rendir-se i és el que he intentat fer fins al final».