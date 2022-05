Mal inici de l’Igualada Rigat HC al play-off per dirimir la novena i la desena posició de la Parlem OK Lliga que posa en perill la participació dels arlequinats a la propera edició de la World Skate Europe Cup. Els igualadins van cedir al pavelló de Les Comes contra el CP Voltregà Stern Motor (2 a 3) i ara han d’imposar-se en el segon matx per forçar el tercer i, després, tornar a vèncer els de Sant Hipòlit a terres anoienques.

En un duel vibrant, Pol Molas va donar avantatge als osonencs (min 7) i Aleix Marimon va reequilibrar el marcador cinc minuts després (1 a 1). La igualtat va prevaler fins als últims segons del primer període. Aleshores, els visitants van incórrer en una infracció que va permetre a Gerard Riba servir una falta directa que no va poder materialitzar en gol. Als dinou segons de la represa, Gerard Teixidó tampoc va saber superar Elagi Deitg de falta directa i, 1 minut i 2 segons després, Marc Carol va segellar la remuntada arlequinada. El penal i la falta directa malbaratats a continuació per Bernat Yeste i Gerard Riba acabarien sent determinants. Els amfitrions no van ampliar la seva renda i Arnau Canal, de falta directa, va empatar (min 35). Gerard Teixidó va fer el 2 a 3 (min 40) i els igualadins ja no van poder neutralitzar l’avantatge del CP Voltregà.