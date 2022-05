El Berga va agreujar la crisi de la Pirinaica després de la victòria per 2 a 0 dels berguedans sobre l’equip de la Mion. Una Pirinaica que està travessant el pitjor moment de la temporada començava el duel sabent que els seus perseguidors havien reduït la diferència de punts sobre la segona posició. Sobre el terreny de joc els locals van mantenir a ratlla les primeres aproximacions dels visitants, que van anar de més a menys amb el pas dels minuts. Després d’un inici força enèrgic per part de tots dos equips, la intensitat es va diluir i va derivar a a un partit sense gaire ritme i amb ocasions amb comptagotes. Però just abans del descans el Berga trencava la igualtat inicial i donava un fort cop moral als rivals.

A la segona meitat, la Pirinaica va tractar de dominar de nou el partit, controlar la possessió i jugar ben a prop de la porteria de Peralta, però el bon posicionament defensiu dels locals va permetre que el Berga acabés amb la porteria a zero. La desesperació era visible en el rostre d’alguns dels jugadors visitants, que veien com s’acabava el temps i no eren capaços d’empatar, quan a les acaballes Sala sentenciava el duel amb una bona rematada que entrava al fons de la porteria de Del Rio.