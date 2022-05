Segon fitxatge, segon reforç per a la davantera blanc-i-vermella. El Centre d’Esports Manresa va revelar anit la identitat del segon futbolista que s’incorpora a la plantilla del primer equip per afrontar amb garanties el repte d’assolir la permanència a la Segona Divisió RFEF. Es tracta d’Adrià Casanova, el golejador per excel·lència del CF Peralada les dues últimes temporades i sisè màxim realitzador del grup 5è de Tercera Divisió aquest exercici, amb 10 gols.

El davanter de 29 anys nascut a Joanetes, nucli urbà adscrit al municipi de la Vall d’en Bas (la Garrotxa), a més de pel seu olfacte golejador, destaca pel seu compromís i capacitat de treball dins el terreny de joc. No endebades, des que va finalitzar la seva etapa juvenil al Girona FC, Adrià Casanova ha bastit una sòlida trajectòria a cavall de la Tercera Divisió i de la Primera Catalana durant les darreres deu temporades. El gironí ha golejat a Tercera per a l’AEC Manlleu, la UE Figueres, el CE Banyoles i el CF Peralada. A més, va militar tres exercicis a Primera Catalana amb l’equip del Pla de l’Estany. En aquest període, Adrià Casanova ha marcat 60 gols. Aquest darrer curs, el davanter de Joanetes ha participat en els 32 partits de lliga disputats pel CF Peralada i ha signat el seu millor registre golejador a Tercera Divisió.