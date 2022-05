L’Igualada Femení va caure davant del Liceo en el darrer partit de la temporada a Les Comes. En un duel entre dos dels equips revelació de la temporada, les igualadines no van poder reeditar la victòria de la primera volta a terres gallegues (3-4), però la derrota del Bigues davant del Palau fa que les anoienques acabin finalment en la setena posició del campionat, al marge dels resultats que hi hagi en la darrera jornada.

El matx d’ahir a Igualada va ser emocionant fins al final, ja que el Liceo va resoldre el duel a favor seu en el darrer minut. El partit va ser equilibrat i ambdues esquadres van exhibir els valors que les han dut a signar una notable temporada en aquest curs 21-22. Les visitants es van avançar poc després de l’inici del duel amb una diana de Sanjurjo. Les jugadores de Carles Marín van intentar capgirar el matx, però no van poder restablir l’equilibri en el marcador fins que Ramon va anotar l’empat quan faltaven poc més de quatre minuts per al final del matx. A partir d’aquest moment, el gol va rondar les dues porteries. A 1.43 per a la conclusió del partit, Garrote va fallar un penal, i a 22 segons va ser Miret qui no va poder transformar una falta directa. El Liceo, però, va tenir més encert, i en el darrer minut va portar el resultat a favor seu: Gaete es va avançar a 57 segons del final, i Sanjurjo va fer l’1-3 a 33 segons.