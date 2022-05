L’Avinent Manresa va aconseguir quatre podis, amb dos títols, i el CA Igualada Petromiralles-Jocnet dos bronzes en els Campionats de Catalunya de clubs de promoció, que van tenir lloc al Prat de Llobregat.

La categoria sub-10 femenina va ser la que gairebé va quedar plena amb els nostres clubs. Les manresanes van guanyar amb 103 punts i les igualadines hi van ser terceres, amb 77. Enmig, el Sant Just, amb 92,5. Hi van destacar els triomfs individuals de Núria Ponti, Noa Iftimi i Mia Jubells (Avinent) i Martina Acosta, del CAI. L’altre triomf manresà va ser en el sub-12 masculí, amb 168 punts i victòria de l’equip de 4x60.

També hi va haver una plata en el sub-10 masculí, amb 88 punts, darrere dels 93 del Nou Barris. Van guanyar Arnau Manubens i el 4x60. El bronze de l’Avinent va ser per al sub-14 masculí, amb 189 punts, superat pels 198,5 del Canaletes i els 196 del Terres de Ponent, amb una victòria, de Pol Cirujeda en perxa. Finalment, el segon bronze igualadí va ser del sub-14 femení, amb 197 punts, superat pels 211 del Cornellà i els 207 del Terres de Ponent i victòries de Blanca Moreno, Laia Cerro, Selma Hernández i Mariona Domènech.