El Catalana Occident Manresa va caure derrotat ahir per 73-68 davant de l’Imprenta Bahía de San Agustín de Palma i va quedar relegat a la tercera posició del grup B del Campionat d’Espanya infantil masculí de bàsquet que s’està jugant a Marín (Pontevedra). El conjunt de Gerard Carrión havia vençut en el primer partit contra el Fundal Alcobendas per 73-59, però havia caigut en el segon duel davant de l’Unicaja Andalusia per 57-63, la qual cosa l’obligava a vèncer ahir per esquivar el tercer lloc. El fet de no haver-ho aconseguit l’aparella en els vuitens de final amb el Cajasiete Canàries, un dels favorits, davant del qual ja va caure clarament en la Minicopa de Granada. El conjunt insular disposa del jugador més determinant del campionat, Babel Lipasi, de 2 metres d’alçada amb només tretze anys. El partit es jugarà avui a les 12.30 hores i es podrà seguir en directe pel canal de streaming de la Federació Espanyola de Bàsquet.

Pel que fa al partit d’ahir, el millor inici de partit del conjunt mallorquí, que ha acabat la primera fase com a líder del seu grup, va resultar determinant. El Catalana Occident no va poder aturar Salom, autor de 27 punts i 9 rebots i, tot i escurçar la distància en el tercer quart, va acabar caient.